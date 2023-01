De ce trebuie mâncat desertul numai după masă. Bilic: Nu doar numărul de calorii contează

"Poftă de ceva dulce? De preferat să nu fie pe burta goală! Desertul mâncat la sfârșitul mesei, după alte feluri de mâncare, îngrașă mai puțin decât dacă e consumat ca o gustare de sine stătătoare.

Când e vorba de făinoase și dulciuri, nu doar numărul de calorii contează, ci și viteza cu care glucoza/carbohidrații trec în sînge. Este așa numitul indice glicemic, care măsoară creșterea glicemie în sânge după o masă cu glucide. Și cu cât creșterea este mai mare și mai bruscă, cu atât produsul respectiv îngrașă mai tare.

Zahărul dintr-un desert, de exemplu, se absoarbe mai rapid și mai mult dacă stomacul este gol. Când prăjitura este mâncată la sfârșitul mesei, zahărul se amestecă cu restul alimentelor și viteza cu care trece în sânge este mai mică. Nu este recomandat să consumăm dulciuri în afara meselor, sub formă de gustare, tocmai pentru că produc o descărcare bruscă de insulină, hormonul care transformă rapid caloriile din zahăr în grăsime de rezervă.

Și mai e un aspect negativ de care trebuie să ținem cont: creșterea bruscă de glicemie este urmată de o scădere la fel de bruscă a nivelului glucozei în sânge (hipoglicemie), care este percepută ca senzație de foame. Nu-i așa că după un dulce aveți poftă de ceva sărat? Asta este explicația - dulciurile mâncate pe burta goală îngrașă mai tare", a explicat Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Desertul pe care îl poți mânca fără remușcări

Nutriționistul Mihaela Bilic susținea, cu ceva timp în urmă, că unul dintre deserturile cu cele mai puține calorii este înghețata.

"Știți de ce este bună înghețata abia când s-a terminat cutia? Pentru că înghețata se mănâncă corect când e cremoasă, când e ușor topită. Așa că, dragii mei, scoateți cutia mai devreme ca sa n-o mâncați pe toată, consistența cremoasă face bine, stimulează o zonă din creier responsabila de plăcere", spune dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist.

Astfel, nutriționistul spune că putem mânca liniștiți înghețată atâta timp cât respectăm porția corectă și nu facem abuz.

"Întotdeauna cea mai binevenită variantă, cea mai puțin calorică și mai satisfăcătoare va fi înghețata. Amestecul dintre zahăr și lapte duce la un produs din care zahărul se absoarbe mai lent. Și la capitolul indice glicemic, și la capitolul calorii, înghețata este prietenoasă (...) Poate fi consumată și iarna. Este binevenită la finalul unei mese, care poate a dus doar proteine și grăsimi (...) Porția corectă înseamnă 2 cupe. Sau, că tot am copilărit cu ea, cu celebra vafă, aceasta are sub 100 de calorii. Este dimensiunea corectă și exista variante mini sub 100 de calorii", a explicat Mihaela Bilic la Pro Tv.

