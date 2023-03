De ce ține Ucraina cu dinții de Bahmut, comparat cu Stalingradul războiului rus. Americanii au o expresie: Strategia mașinii de tocat carne

Aceste pierderi sunt confirmate chiar de partea rusă. Recent, Evgheni Prigojin, șeful companiei de mercenari Wagner Group care asediază Bahmutul încă din vara acestui an, a admis că la Bahmut se moare într-un ritm înfiorător.

Azi Bahmutul e aproape încercuit de forțele ruse de ocupație, bătălia fiind purtată în oraș, forțele de apărare ucrainene mai având o singură rută de alimentare sub control.

Și totuși, Ucraina ține cu dinții de Bahmut și a trimis recent întăriri forțelor care rezistă la Bahmut.

Analiștii sunt împărțiți în ceea ce privește importanța strategică a Bahmutului. Dacă unii spun că o nedorită cădere a Bahmutului ar deschide poarta ocupanților ruși către Kramatorsk, Sloviansk și restul regiunii Donețk, alți experți sunt de părere că importanța strategică a Bahmutului e supraevaluată, notează DefenseRomania.

Și totuși, de ce ține Ucraina cu dinții de Bahmut?

Generalul (r.) Marius Crăciun, fostul Comandant al Forțelor pentru Operații Speciale ale României, prezent în cadrul emisiunii Obiecitv EuroAtlantic la DefenseRomania, a analizat bătălia pentru Bahmut.

Generalul român se numără printre cei care consideră că importanța strategică a Bahmutului nu e una deosebită și amintește că Armata și-ar fi dorit o retragere, dar nu exclude ca acest lucru să fie parte a unei perațiuni psihologice.

„Bahmutul nu are o importanță deosebită din punct de vedere strategic și operațional. Au apărut unele informații în spațiul public despre diferențe de opinie între generalul Valeri Zalujni, șeful Statului Major al Ucrainei și președintele Volodimir Zelenski, referitor la rezistența în Bahmut. Militarii voiau să se retragă, dar în cele din urmă au fost aduse întăriri, aproximativ 10.000 de soldați.

Dar în opinia mea trebuie să facem diferențe clare între ce apare în spațiul public la ucraineni și la ruși deoarece ambele tabere folosesc la maximum inducerea în eroare. Nu mereu informații precum diferende între conducătorii sunt reale și pot fi doar acțiuni ample de ale unor operații psihologice”, a precizat generalul (r.) Crăciun.

„Americanii au o expresie care se numește meat grinder”. Strategia mașinii de tocat carne la Bahmut

Distrugeri în Ucraina provocate de războiul rus împotriva Ucrainei. Foto: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Fostul comandant al forțelor speciale ale României crede că Ucraina ține cu dinții de Bahmut în încercarea de a provoca pierderi imense Armatei ruse, cu scopul de a descuraja viitoare mobilizări ruse. Totodată, reducerea puterii de luptă a Rusiei prin măcelul de la Bahmut e un alt aspect pentru care ucrainenii nu se retrag.

Americanii o expresie interesantă care se numește meat grinder, adică o mașină de tocat carne în traducere. Cam asta a ajuns Bahmutul, un loc unde ambele tabere încearcă să schimbe raportul de forță.

Specialiștii ucraineni au constatat probabil că o rată mare de pierderi provocate rușilor îi ajută foarte mult în a descuraja viitoarele mobilizări, pentru că sunt convins că la nivelul Rusiei vor mai avea loc acțiuni de mobilizare. (...) Sunt foarte mari pierderile de ambele părți, dar cred că Bahmutul are rolul de a reduce cât mai mult din puterea de luptă a Rusiei”, a conchis generalul (r.) Crăciun.

