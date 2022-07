De ce susține PSD creșterea catastrofală de taxe și impozite. Gușă: Acesta este motivul iresponsabil/ Vâlcu: PNL, primul care va fi lovit

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe consultantul politic Cozmin Gușă de ce, în opinia sa, a vrut PSD să-și asume creșterea catastrofală de taxe și impozite în țara noastră, în ciuda PNL.

”Din două motive: unul extrem de subiectiv, cel al dorinței de a rămâne la guvernare cu orice preț - pentru că este un preț foarte mare pe care PSD îl plătește, acceptând, ba mai mult, inițiind aceste măsuri, deci acesta este motivul iresponsabil după părerea mea, pentru că obiectivul unui partid aflat la guvernare nu ar trebui să fie să se mențină acolo cu orice preț. Al doilea motiv este obiectiv: nu există capacitate intelectuală în interiorul guvernării în acest moment, ca să poată administra, în aceste condiții, grele, într-adevăr, economia” a răspuns consultantul politic Cozmin Gușă, co-realizator al emisiunii ”Deferiți mass-media” de la DCNews, DCNewsTV și GoldFM. Taxarea ar putea să o facă ”orice prost” a precizat el apoi: ”Cocoșul nu are minte, pentru că sugrumi economia. Oamenii sunt buzunăriți, rămân fără resurse, apelează la economii ca să-și plătească taxele, dar, apoi, rămân fără resurse și-și iau credite pentru a-și asigura și traiul”.

”Este o nebunie, în plină criză, să crești taxele și impozitele” a completat analistul politic Bogdan Chirieac, considerând ideea de a sugruma economia una ”proastă, criminală”. El a invocat declarațiile Berlinului care a spus clar că nu va majora taxele și impozite, justificând că un asemenea gest ar sabota economia.

Jurnalistul Val Vâlcu a afirmat că pachetul social, invocat de PSD pentru electoratul său, nu avea resurse, așa că ”le dă 200 de lei, le ia 300”: ”La anul va fi alt ministru de Finanțe, nu-ți mai pasă, tu ți-ai rezolvat treaba”. ”PNL e primul care va fi lovit” mai consideră, în acest sens, Val Vâlcu, cei mai loviți fiind cei din electoratul liberal, care au mici afaceri, PFA-uri.

Ciolacu ne dă lecții de limba română pentru a justifica noile măsuri fiscale: Nu s-au mărit taxe, s-au exclus excepții

”Nu s-au mărit taxe, s-au scos excepții”, susține Marcel Ciolacu.

”Ce să fac? Tot timpul să am dreptate, cum am avut şi cu irigaţiile, şi cu marile companii? Câteodată oboseşti să ai dreptate. În acest moment, statul român trebuie să îşi facă treaba. În primul rând, nu s-au mărit taxe, s-au scos nişte excepţii din Codul fiscal, lucru prevăzut în PNRR. Am văzut - şi ceilalţi auditori financiari externi au venit cu aceeaşi soluţie. În primul rând, România să înceapă digitalizarea şi să înceapă să scoată din excepţiile respective” a declarat Marcel Ciolacu, având impresia, probabil, că cineva chiar îl crede.



"Ce va fi aplicat de la 1 ianuarie din modificări vom vedea la 1 ianuarie", a continuat el.

În momentul în care viața în România devine tot mai scumpă, cresc ratele, cresc prețurile, cresc taxele, vine Marcel Ciolacu, lider politic, să ne spună că nu e adevărat, nu sunt majorări, sunt eliminarea unor excepții, pe principiul aceeași Mărie, cu altă pălărie. Și, probabil, liderul PSD bănuiește că românii sunt mai empatici astăzi, sunt în asentiment cu el (culmea!), care, ce să facă altceva mai bun pentru țară decât să aibă dreptate.

