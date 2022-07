Ciolacu ne dă lecții de limba română pentru a justifica noile măsuri fiscale: Nu s-au mărit taxe, s-au exclus excepții

”Nu s-au mărit taxe, s-au scos excepții”, susține Marcel Ciolacu astăzi.

”Ce să fac? Tot timpul să am dreptate, cum am avut şi cu irigaţiile, şi cu marile companii? Câteodată oboseşti să ai dreptate. În acest moment, statul român trebuie să îşi facă treaba. În primul rând, nu s-au mărit taxe, s-au scos nişte excepţii din Codul fiscal, lucru prevăzut în PNRR. Am văzut - şi ceilalţi auditori financiari externi au venit cu aceeaşi soluţie. În primul rând, România să înceapă digitalizarea şi să înceapă să scoată din excepţiile respective” a declarat astăzi Marcel Ciolacu, având impresia, probabil, că cineva chiar îl crede.



"Ce va fi aplicat de la 1 ianuarie din modificări vom vedea la 1 ianuarie", a continuat el.

În momentul în care viața în România devine tot mai scumpă, cresc ratele, cresc prețurile, cresc taxele, vine Marcel Ciolacu, lider politic, să ne spună că nu e adevărat, nu sunt majorări, sunt eliminarea unor excepții, pe principiul aceeași Mărie, cu altă pălărie. Și, probabil, liderul PSD bănuiește că românii sunt mai empatici astăzi, sunt în asentiment cu el (culmea!), care, ce să facă altceva mai bun pentru țară decât să aibă dreptate.

Și ca să nu uităm...

Guvernul a adoptat modificările propuse Codului Fiscal cu următoarele prevederi aplicabile de la 1 august:

- se scumpesc țigările și băuturile alcoolice.

- cresc taxele pentru jocurile de noroc.

- se reduce pragul pentru acordarea facilităţilor fiscale în industria alimentară şi în domeniul construcţiilor.

- se modifică taxarea contractelor part-time.

De la 1 ianuarie, urmează să fie aplicate alte prevederi, precum creșterea impozitului pe dividente, eliminarea impozitului specific pentru HoReCa, obligativitatea creșterii numărului de angajați în microîntreprinderi sau creșterea impozitului, cu 10%, pentru băuturile cu zahăr.

Deși statul vorbește, prin reprezentanții săi despre ”o mai bună colectare la bugetul de stat”, găsește mereu măsuri prin care cei care plătesc, în definitiv, sunt tot românii simpli. Totul pentru mai mulți bani la stat prin majorarea unor taxe, impozite sau, desigur, prin ceea ce ne spune domnul Ciolacu: eliminarea unor excepții. Statul, în cea mai acută criză, se pare că singurul lucru pe care știe să-l facă e să absoarbă cât de mult se poate pe spatele celor mai puțin norocoși.

Noile măsuri fiscale ar urma să aducă la bugetul de stat 1,2 miliarde lei în 2022 şi 10,5 miliarde de lei în anul 2023. Sau cel puțin așa speră aleșii.

Între timp, așa cum ne-am obișnuit, statul dă cu o mână, ia cu două. Când dă, anunță cu surle și trâmbițe prin toate mijloacele posibile. Când ia, în schimb, încearcă să o ascundă prin reformulări puerile, ca și când noi, românii, nu ne-am înțelege limba pe care o vorbim. Când se măresc taxe și impozite, când munca part-time e taxată ca și când ar fi full time, nu ne mai interesează că, odată, tot ei, aceiași politicieni, s-au gândit să dea niște excepții.

Acest articol reprezintă o opinie.