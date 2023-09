De ce spune Neymar că a trăit infernul la PSG alături de prietenul său Lionel Messi

Decarul naţionalei Braziliei, plecat în Arabia Saudită, a afirmat că în primul rând este 'foarte bucuros' că Messi a ajuns la Inter Miami, în Statele Unite, şi a câştigat şi Cupa Mondială 2022 cu Argentina. Dar, a adăugat el într-un interviu difuzat duminică de postul brazilian de televiziune Globo, 'Messi a trăit cele două părţi ale medaliei'.

'El a fost în paradis cu Argentina, a câştigat tot în aceşti ultimi ani, iar cu Paris a trăit infernul, noi am trăit infernul, el şi cu mine', a declarat 'Ney' (31 ani), care s-a aflat şase sezoane sub culorile clubului parizian, cu care a cucerit cinci titluri de campion al Franţei, dar a îndurat adesea, ca şi Messi, huiduielile publicului de pe Parc des Princes.

'Am fost foarte frustraţi, pentru că nu am eram acolo pentru asta, ci pentru a da tot cea aveam mai bun, pentru a fi campioni. De aceea am venit să jucăm împreună, am fost împreună pentru a scrie istorie', a justificat Neymar, care a fost coechipier cu Messi la Barcelona. 'Dar din păcate, noi nu am reuşit', a regretat el.

Paris Saint-Germain, în ciuda sumelor investite de proprietarul qatarian şi salariile oferite lui Messi şi Neymar, nu a reuşit să-şi atingă obiectivul, acela de a câştiga Liga Campionilor. Neymar a semnat un contract pe doi ani cu Al-Hilal, pentru suma de aproape 100 milioane euro.

Lionel Messi a spus că el și familia sa au avut dificultăți de adaptare după mutarea sa la Paris St Germain în 2021 și a spus că huiduielile și batjocurile îndreptate către el, spre sfârșitul perioadei contractuale, au fost ceva ce au îndurat și colegii de echipă Kylian Mbappe și Neymar.

Legenda Argentinei nu și-a reînnoit contractul cu PSG luna aceasta după doi ani și a anunțat pe 7 iunie că se va alătura echipei MLS Inter Miami, lăsând mai mulți fani PSG dezamăgiți de performanțele sale.

În timp ce Messi a înregistrat 32 de goluri și 35 de pase decisive în cele două sezoane ale sale cu campionii Franței, s-a văzut o ruptură între acesta și fani după ce nu a reușit să ajute echipa să treacă de optimile de finală ale Ligii Campionilor.

„Șederea mea la Paris a început cu o adaptare foarte grea, mult mai grea decât mă așteptam, deși aveam oameni pe care îi cunoșteam în dressing. A fost greu să mă adaptez, schimbarea, sosirea târzie, neavând pre-sezon, adaptarea la noul club, noul mod de joc, noi coechipieri, orașul... Nu a fost ușor pentru mine și nici pentru familia mea”, a spus el pentru BeIN Sports.

Primirea a fost „foarte drăguță”, a spus el. „Și atunci oamenii au început să mă trateze diferit, o parte din fanii Parisului au început să mă trateze diferit”.

"A fost o ruptură cu o mare parte a suporterilor parizieni, nu a fost intenția mea, departe de asta, dar s-a întâmplat. Se întâmplase înainte cu Mbappe și Neymar și știu că acesta este modul lor de a face lucrurile".

„Îmi voi aminti de toți oamenii care m-au respectat, pentru că întotdeauna i-am respectat pe toți de când am sosit, și atât, este o anecdotă”.

