De ce se ceartă Elena Gheorghe cu soțul ei, Cornel: Sunt niște mici escroci, profită

"Cornel mi-a fost cel mai bun prieten la început. Ne povesteam despre tot, inclusiv despre partea sentimentală de atunci. Ne sfătuiam, râdeam mult și, ușor-ușor, ne-am dat seama că între noi e ceva mai mult decât o simplă prietenie. De ziua mea, mi-am luat inima în dinți și i-am spus ce simt, practic eu am făcut primul pas. Am riscat tot pentru el. (zâmbește) Dada deja avea pregătit un machidon pentru mine, dar era prea târziu", a povestit Elena Gheorghe pentru viva.ro.

"Părinții mei îl știau pe Cornel din Mandinga și știau că suntem foarte buni prieteni. Treptat, și-au dat seama și ei că între noi e mai mult de atât. L-au primit cu brațele deschise. Cu Dada am avut mai multe emoții, căci ea, de mică, îmi tot repeta că eu o să mă căsătoresc cu un armân. Deja avea pe cineva în lista de favoriți. (zâmbește) După ce l-a cunoscut însă, Dada l-a iubit foarte tare și îmi spunea: "Cornel face cât o mie de machidoni", a mai spus artista.

De la ce pornesc certurile între cei doi

"De cele mai multe ori, de la meserie, acolo apar scântei, pentru că fiecare vrea ceva: eu îmi doresc ca oamenii să înțeleagă muzica noastră, iar Cornel vrea ca muzica noastră să fie complexă. Echilibrul dintre acestea două trebuie să fie perfect și atunci mai intervin contradicții, dar nu mai sunt atât de multe cum erau la început, ne-am mai maturizat și noi. (râde) De la începutul relației, avem o regulă: indiferent ce discuții avem pe plan profesional, când ajungem acasă, lăsăm la ușă problemele și suntem o familie.

Ne mai certăm și de la copii, dar asta rar, pentru că nu ne băgăm unul peste celălalt, ne susținem opiniile în fața lor și, dacă nu suntem de acord cu vreo decizie, situație, o vorbim separat de ei și cădem la o înțelegere. Copiii sunt niște mici escroci sentimentali și profită atunci când părinții se contrariază în fața lor. Când suntem în vacanță singuri, nu ne certăm niciodată, avem impresia că suntem în luna de miere (râde), chiar și după 17 ani, tocmai de aceea, la ceva timp, ne mai luăm două zile libere doar pentru noi, să ne regăsim și să ne acordăm timp.

Lăsăm de la noi și unul, și celălalt, depinde de cine e nervos. Cel nervos are prioritate să vorbească, să se descarce. După ce se calmează, timp în care celălalt se abține să spună toate cele, se caută un moment oportun pentru a se clarifica lucrurile. Ăsta e un secret pe care l-am învățat de la ai me", a spus Elena Gheorghe.

20 de lucruri pe care nu le știai despre Elena Gheorghe

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Elena Gheorghe: Să cânt! Visul a devenit realitate.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Elena Gheorghe: La trăznăi am fost cap de afiș! Țin minte ca aveam un scuter pe care ne plimbam toți trei, pe rând, dar doar în prezența tatălui, care ne supraveghea să nu pățim ceva. L-am furat o dată din curte și am plecat pe stradă… am pierdut controlul, am căzut de pe el, dar totuși nu am dar drumul ghidonului. Și uite așa m-a târât scuterul vreo 30 de metri până am ajuns într-un șanț. Și ce bine ca am ajuns acolo, și nu pe șoseaua principală. Am fost pedepsită mult timp și de atunci scuterul a fost istorie.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Elena Gheorghe: Odată scrisă cartea vieții, rămâne tiparită așa, și orice lucru șters, e unul neasumat! Greșelile făcute de-a lungul vieții m-au ajutat să nu mai fac altele și să devin un om mai bun, mai înțelept, mai calculat. Nu aș schimba nimic in viața mea!

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Elena Gheorghe: De-a lungul timpului, a experienței vieții, mi-am eliminat fricile minore, umane și am rămas cu o singură frică: frica de Dumnezeu.

