De ce se accidentează atât de des jucătorii lui Dinamo. Fostul preparator fizic, declaraţii de ultimă oră

”Cu privire la situația actuală a jucătorilor accidentați de la Dinamo, țin să clarific aceste aspecte în calitate de fost preparator al FC Dinamo și să expun cu adevărat ce s-a întâmplat. Cu câteva zile înainte de începerea campionatului a fost numit antrenor principal Dario Bonetti. Concomitent cu venirea lui am fost contactat și ofertat de către club prin președintele Iuliu Mureșan. Deși știam că urmă să ajung la un club cu anumite probleme la momentul acela, mi-am asumat decizia și am considerat-o că pe o provocare. Mi-am dorit să ajut acest club atât de mare, care este Dinamo, aflat într-o situație delicată.

Condiția fizică a jucătorilor, la startul campionatului, era mult sub standardele și nivelul Ligii 1, pe fondul lipsei de antrenamente, a unui lot neexperimentat, dar mai ales de faptul că la echipa au sosit jucători juniori de la U19 care nu evoluasera niciodată în primul eșalon. Din păcate carențele condiției fizice și lipsa de experiență a tinerilor jucători și-au spus cuvântul ulterior, iar pentru Dinamo a urmat o perioada cu multe rezultate negative.După opt etape, Dario Bonetti a fost dat afară, iar apoi a fost instalat antrenor Mircea Rednic”, a explicat Cristian Sandu, pe contul personal de Facebook.

De ce a plecat Sandu

”Tot atunci, președintele clubului Iuliu Mureșan m-a anunțat că a hotărât să îmi rezilieze contratul pe motiv că antrenorul a hotărât să aducă un alt preparator fizic cu care a mai colaborat. Am considerat acest lucru nedrept și am refuzat rezilierea. Apoi mi s-a comunicat să nu mă mai prezint la antrenamente deși eram sub contract. Am refuzat și acest lucru, ajungând la decizia comună de a mă ocupă de antrenamentul jucătorilor care nu prind lotul, în afară programului echipei. Perioada mandatului lui Mircea Rednic a durat până la terminarea anului calendaristic, când a fost demis”, a completat Cristian Sandu.

Greşeala majoră din mandatul lui Flavius Stoican

”Revenind la situația actuală a jucătorilor care au suferit multe accidentări în ultima perioadă, consider că o mare greșeală pe care a făcut-o conducerea clubului este că în timpul mandatului lui Flavius Stoican, în componența staff-ului, nu a existat niciun preparator fizic. Un lucru anormal pentru un club din prima ligă, mai ales unul de talia lui Dinamo. S-a ratat, astfel, o bună ocazie în care s-ar mai fi putut dezvoltă nivelul de pregătire fizică a jucătorilor pentru a două parte a campionatului. Acest lucru se face în pauză de iarnă.

După reluarea campionatului, echipa a înregistrat o serie de rezultate negative, timp în care s-a putut observa o lipsă acută a pregătirii fizice. Mai mult decât atât, a urmat și un șir lung de accidentări care a redus considerabil validitatea lotului . A venit apoi demisia lui Flavius Stoican, iar conducerea a decis aducerea lui Dusan Uhrin”, a adăugat Cristian Sandu.

