De ce mamele care alăptează ar trebui să mănânce mai multe citrice. Beneficii extraordinare

Pe lângă vitamina C, fructele citrice sunt bogate în fibre și flavonoide care ne ajută să ne menținem sănătoși și în formă în numeroase moduri, scrie qbebe.ro. Citricele, atunci când sunt combinate cu alimente bogate în fier, ajută la o mai bună absorbție a fierului în organism. Acest mineral crește nivelul de hemoglobină al mamei. Vitamina C poate îmbunătăți funcția imunitară a mamei și a bebelușului prin furnizarea unei cantități bune de antioxidanți și anticorpi. Diferitele tipuri de antioxidanți prezenți în fruct pot reduce inflamațiile din organism.

Poți consuma citrice în timpul alăptării, dar cu moderație. Dacă după ce ai mâncat astfel de fructe observi că cel mic devine agitat și da semne că ar fi deranjat la stomac (are mai multe gaze decât de obicei, de exemplu), redu consumul sau chiar elimină aceste fructe până când sistemul digestiv al bebelușului se mai maturizează.

Altfel, în timpul alăptării, poți consuma pepene galben, afine, banane, papaya, caise sau prune. Acestea sunt bogate în vitamina A și potasiu.

Pătrunjel, mai bogat în vitamina C decât citricele

Pătrunjelul are mult mai multă vitamina C decât citricele. Vitamina C reglează nivelul de colesterol, combate radicalii liberi și ajută la formarea anticorpilor. Pătrunjelul are și proprietăți diuretice. În acest scop, poți încerca infuzia. Adaugă două lingurițe de pătrunjel uscat într-un ceașcă de apă fierbinte și lasă la infuzat timp de 10 minute. Pentru combaterea retenției de apă, consumă zilnic trei cești de ceai de pătrunjel, potrivit avantaje.ro.

Alăptarea poate reduce riscul de diabet de tip II la femeile cu diabet gestațional

Cu cât o femeie cu diabet gestațional alăptează mai mult, cu atât scade riscul de a dezvolta diabet de tip 2 mai târziu în viață, spun cercetătorii.

În plus, față de riscurile pentru sănătate pentru mame și bebeluși, diabetul gestațional crește riscul pentru diabetul de tip 2, la 10 până la 20 de ani după sarcină. Diabetul de tip 2 crește riscul de boli de inimă, accident vascular cerebral și alte probleme de sănătate, sugerează o analiză a cercetătorilor de la Institutul Național de Sănătate.

Din peste 4.000 de femei care au participat la studiu și care au prezentat diabet gestațional, 873 au dezvoltat diabet de tip 2 pe parcursul a 25 de ani. În comparație cu femeile cu diabet gestațional care nu au alăptat, cele care au alăptat timp de șase până la 12 luni au avut 9% mai puține șanse de a dezvolta diabet de tip 2, cele care au alăptat timp de până la doi ani au avut 15% mai puține șanse, iar cele care au alăptat mai mult decât doi ani au avut cu 27% mai puține șanse, notează Medicalexpress.

Cercetătorii au sugerat că medicii ar putea dori să încurajeze pacienții cu diabet gestațional să alăpteze dacă pot, pentru a reduce riscul de diabet de tip 2. Studiul a fost realizat de Cuilin Zhang, M.D., Ph.D., de la NIH's Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), și colegii săi și a fost publicat în Diabetes Care.