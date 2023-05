De ce magistrații au pensii și salarii mari. Petre Lăzăroiu: Să-mi pice volanul din mână, nu alta! Când am primit primul NUP, nici nu am știut

La această întrebare a răspuns Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR.

„De ce? Pentru că justiția este a treia putere în stat. La nivel european și mondial există niște prevederi care spun cum trebuie să fie tratat judecătorul, ce trebuie să i se asigure și așa mai departe. Magistrații au salarii bune, dar nu și le-au dat singuri. Vin în urma unor tratate internaționale. Au salarii bune, dar nu au ca în Germania”, a zis Petre Lăzăroiu la DC News și DC News TV.

A existat o perioadă, după Revoluție, când magistrații aveau salarii atât de mici încât au ales alte domenii: notariat, avocatură și așa mai departe.

„Atunci a fost perioada când ministrul Stoica a făcut un lucru bun pentru magistrați. A zis că trebuie să ne aliniem totuși la standardele internaționale. Magistrații au incompatibilități prevăzute de lege. Nimeni altcineva nu are atâtea restricții. Judecătorii au voie doar să judece și să predea în învățământul superior. Cu alte cuvinte, dacă îmi impui atâtea restricții, dă-mi și un salariu bun. Și statul român a fost de acord să se dea salarii bune. Chiar și după pensionare, ei au niște incompatibilități. De asemenea, trebuie protejați. Judeci pe cineva și nu știi de unde vine vreunul cu maceta”, a mai spus judecătorul care a fost la CCR.

„Eu când am primit primul NUP - neînceperea urmării penale - nici nu am știut de ea. M-au sunat să mă anunțe. Eram la volan. Să-mi pice volanul din mână, nu alta! Nu știam de unde și până unde. M-am întâlnit cu fostul meu șef de la Curtea de Conturi și mi-a zis să zic mersi că am primit NUP. Nici nu știam vă dați seama. Fusesem reclamat și nu știam. Este clar că magistrații trebuie protejați și mai ales sub aspect financiar. Dacă nu dai bani unui judecător cât sunt nevoile sale reale... mai măsluiește un dosar, mai schimbă un dosar, mai schimbă niște probe. De-asta li s-au dat salarii mari, să nu se ajungă aici!”, a mai zis Petre Lăzăroiu la DC News și DC News TV.

