Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat schimbul de replici acide dintre Marcel Ciolacu, președintele PSD, și Cristian Popescu Piedone, candidatul din partea PUSL la PMB.

”Vrem un om cu viziune pentru Primăria Generală, care să vadă pe termen lung. Nu vreau ca el să care roabe, asta doresc eu, poate greșesc”, a spus liderul PSD, în timp ce replica lui Cristian Popescu Piedone nu a întârziat să reacționeze: ”Întâi scoate-ți bârna din ochii tăi și pe urmă te uiți la mine”.

”Pe de o parte, cel mai important lucru pentru Cătălin Cîrstoiu este notorietatea. Lumea nu îl cunoaște, a plecat de la 1%. Al doilea lucru este favorabilitatea, dar până să te gândești la favorabilitate, principalul este notorietatea.

Sigur, Bucureștiul este foarte conectat, la TV, la presa online, va ajunge notoriu într-un timp relativ scurt, poate 2-3 săptămâni, aproape de buza campaniei. Apoi trebuie să îți construiești favorabilitatea. Nu este un galop pentru prof. Cîrstoiu, să fie foarte clar. Conferința de presă a avut, pe de o parte, rolul de a-l face cunoscut pe Cîrstoiu, pe de altă parte, a vrut de fapt să îi contureze contracandidatul. Și contracandidatul nu este Nicușor Dan, care este totuși regele internetului, ci Cristian Popescu Piedone.

Era foarte important acest lucru, să fie menționat. L-a atacat, în urma unei întrebări, Marcel Ciolacu. Replica lui Piedone lasă de înțeles un lucru: vremea negocierilor între Piedone și PSD s-a terminat. După aceste atacuri grele este greu de crezut că i s-ar putea oferi lui Piedone o răsplată politică și candidatura la Sectorul 5 în schimbul renunțării la candidatura pentru București.

Piedone a afirmat, în nenumărate rânduri, că nu va da înapoi, va rămâne pentru Primăria Generală, unde dacă îl asculți pe domnia sa, va și câștiga cu un scor absolut copleșitor”, a declarat Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

Cum poate câștiga Cătălin Cîrstoiu

În ceea ce privește șansele profesorului Cătălin Cîrstoiu, analistul politic a subliniat că ”organizațiile nu îl vor sprijini, dar consilierii generali, primarii de sectoare, vor trage, fiindcă trag și pentru domniile lor. În plus, coaliția are mulți simpatizanți. Membrii nu știu câți are, dar simpatizanți are. Din punctul meu de vedere, Cătălin Cîrstoiu are o șansă foarte bună să câștige Primăria Generală, sigur, totul depinde de campania electorală desfășurată. (n.r. Gabriela Firea și Sebastian Burduja sunt responsabili de campania pentru alegerile din Capitală). O campanie electorală bună îl poate face primar general în București”, a concluzionat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.