De ce au divorțat Anda Adam și Victor Slav. Ce i-a spus, recent, Bianca Drăgușanu artistei: "Am ajuns să avem o discuție"

"Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație.

Aveam și îndoieli, eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat. Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna intimitatea trebuie să rămână intimitate așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut”, a spus Anda Adam, în emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D, scrie click.ro.

"Niciodată nu am încercat să o copiez"

Cât despre nenumăratele informații apărut în presă în legătură cu relația dintre ea și Bianca Drăgușanu, artista a mai spus: "Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil.

Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult. Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una alta pentru că dacă tot îți asumi că te duci la un eveniment monden trebuie să și spui ceva. Nu poți doar să te duci, să faci act de prezență și să pleci”, a mai punctat Anda Adam, la Kanal D.

"Am ajuns să avem o discuție"

"Cred că din diversele interviuri s-au tot inventat și interpretat fiecare cuvânt și frază spusă de ea, de el și așa mai departe, și așa s-a creat cumva în presă faptul că între noi există o rivalitate. Nu a existat niciodată, nu am înțeles de ce acest volum de articole extrem de mare despre noi două și comparate și judecate și această rivalitate pentru că nu a fost niciodată o rivalitate între noi.

Mai mult decât atât, am ajuns, printr-o persoană comună, să avem o discuție în care am ajuns la concluzia că nu avem nimic de împărțit una cu cealaltă. Personal Bianca Drăgușanu mi-a spus, recent, că nu are absolut nimic cu mine și că îi pare rău că uneori a fost răutăcioasă fără motiv”, a mai spus Anda Adam.

