De ce a devenit Paula Seling vegană: Am satisfacția că pot să fac ceva pentru a ajuta lumea

"Nu am mai mâncat carne de 11 ani, produse de origine animală – de 5 ani și nici nu intenționez să mănânc. Nu mă tentează. Singurul lucru care îmi face cu ochiul sunt fructele de mare sau peștele, rareori. Însă, în general, mă abțin", a spus Paula Seling pentru viva.ro.

"Sănătatea mea a avut de câștigat, energia mi-a crescut enorm, am poftă de viață și satisfacția că pot să fac ceva pentru a ajuta lumea", a mărturisit artista.

"Este o alegere a fiecăruia. Eu am început ținând posturile. M-am simțit foarte bine și am văzut că e un beneficiu pentru organism. Apoi, am vizionat un film despre industria cărnurilor, cum sunt tratate animalele în ferme și am decis să nu mai fiu parte din așa ceva. Nu le cer nici celor din familie, nici prietenilor să facă precum fac eu. Pur și simplu, am vrut să fie aportul personal. Dar dacă își doresc asta, să nu înlocuiască produsele animale cu carbohidrați și produse procesate. Să le înlocuiască cu legume, cu crucifere, frunze (spanac, ruccola etc.), să mănânce semințe, să ia B12 și probiotice, după prescripția medicului", a mai spus Paula Seling.

Citește și:

Oracolul vedetelor. Cel mai amuzant moment din viața Paulei Seling: S-a întâmplat în direct

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Paula Seling: Cel mai mare vis din copilărie era pot să zbor fără niciun ajutor. Visam, deseori, că mă plimb printre galaxii. Mă trezeam în senzația unei căzături. Parcă mă întorceam din călătorie.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Paula Seling: La cinci ani mi-am scris singură bilet de voie să plec de la grădiniță și am imitat semnătura tatălui meu bazându-mă pe felul în care se auzea creionul pe hartie, când semna. Am plecat, apoi, singură de la grădinița tocmai când mama a plecat să mă ia ea. A fost tragedie.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Paula Seling: Aș schimba felul în care m-am consumat mereu, chiar și atunci cand am întâlnit situații pe care nu le puteam schimba, care nu țineau de mine, dar care mă afectau enorm. Sunt foarte sensibilă la suferința de orice fel.

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Paula Seling: Îmi e teamă de clipele dispariției celor care m-au făcut și m-au învățat să fiu om.

5. SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Paula Seling: Partea a treia din Simfonia nr. III de Johannes Brahms.

6. SPECTACOLA: Care a fost cel mai amuzant/haios moment din viața ta?

Paula Seling: Nu știu... Dar acum îmi vine în minte momentul în care, în direct, i-am răspuns la telefon soțului care mi-a spus să mă șterg că am ruj pe dinți.

7. SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Paula Seling: Am citit că Vanghelis a lansat un album întreg dedicat navetei spațiale Juno care a intrat pe orbita lui Jupiter în 2014 și datorită acestuia, cercetătorii spațiali au descoperit că lumina răsăritului este o reflexie a prafului orbital al lui Jupiter. Am mai aflat că Angela Gheorghiu este vocea inegalabilă de pe acest album.

8. SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Paula Seling: Talentul de a uita de ce m-am supărat pe cineva. Motiv pentru care îmi trece repede supărarea.

Citește mai departe pe spectacola.ro>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News