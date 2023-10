DCMedia Group tocmai a lansat DCSport.ro, al 11-lea site din trust! Florin Răvdan, primele informații de culise: Toate astea trebuie să ajungă în fața publicului

Puteți accesa DCSport.ro printr-un simplu click AICI! Abonați-vă și veți fi la curent cu ultimele evenimente și știri din lumea sportului. Este nu doar un alt site de sport, ci un nou site de sport, cu o abordare unică a știrilor care vin din această lume a performanței. Prin urmare, nu ratați interviul acordat de Florin Răvdan și nu ezitați să citiți DCSport.ro. Puteți fi alături de noi cu această ocazie specială, prin click-urile de lansare, citind ultimele știri din sport deja publicate de echipa DCSport.ro.

31 octombrie, zi de mare sărbătoare în trustul DCMedia Group. Sărbătorim al 11-lea site, de sport. Prima întrebare nu poate fi alta decât: De ce sport?

Florin Răvdan, DCSport: ”De ce sport?” e o întrebare foarte bună. Și cred că răspunsul începe în 2002, de la o finală memorabilă de Liga Campionilor. Zinedine Zidane a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri din istorie, iar eu am fost absorbit complet. De atunci, am început sa ma uit la fotbal, însă pe parcursul anilor am descoperit și alte sporturi. Am dat de săriturile cu schiuri comentate de Sorin Hobana, am dat de snooker, am descoperit Grand Slam-urile din tenis și viteza de pe circuitele de Formula 1. Și am sperat, mereu, să fac și eu meseria pe care o făceau cei care comentau, atunci, competițiile, care puneau întrebări campionilor, care erau la câțiva metri de cei pe care, ca orice copil, îi consideram idoli. A fost un drum lung, dar am reușit să am ceea ce nu credeam vreodată: răbdare. Și iată că a venit și recompensa.

Ai început activitatea în urmă cu patru ani în trustul DC Media Group. La veșnica întrebare ”Unde te vezi peste cinci ani?”, te-ai fi gândit că răspunsul este redactor-șef DCSport?

Florin Răvdan, DCSport: Mi-am dorit încă de la început să avansez în cadrul trustului, iar DC Media Group mi-a dat de înțeles că are încredere în mine când m-a promovat la statutul de redactor șef adjunct după doar câteva luni de activitate. Am scris, de atunci, pe politică, economie, sănătate, astrologie și auto. DC Media mi-a dat și șansa de a avea propria emisiune, DC Conducem, alături de Titi Aur, de 8 ori campion național la raliuri. Poate că toți pașii ăștia m-au adus aici. Nu m-aș fi gândit însă atunci că în aproape 5 ani mi se va oferi șansa să iau un proiect de la zero și să îl cresc. Acum, nu îmi rămâne decât să recompensez încrederea tuturor.

Prin ce îți propui să se diferențieze DCSport de alte site-uri de știri sportive? Fotbal, fotbal și mai ce? Ce alte sporturi crezi că ar trebui să țină prima pagină a DCSport?

Florin Răvdan, DCSport: Prin DC Sport, îmi propun să aduc în atenția publicului sportivi și competiții care nu sunt în topul căutărilor. Fotbalul este, fără îndoială, cel mai urmărit sport, însă România joacă în cupele europene an de an la handbal, volei, futsal, hochei pe gheață, are performanțe notabile la canotaj, tenis de masă, înot, ciclism. Toate astea trebuie să ajungă în fața publicului, pentru ca sportivii minunați pe care îi are România să simtă că sunt iubiți.

Ce evenimente urmează și vor fi transmise pe DCSport în perioada următoare?

Florin Răvdan, DCSport: În lumea sportului, în perioada imediat următoare, avem meciurile decisive ale naționalei de fotbal pentru calificarea la Euro2024, astfel că le vom ține împreună pumnii tricolorilor în meciurile cu Elveția și Israel. Avem, de asemenea, și meciurile fetelor de la Rapid București și CSM București în Liga Campionilor.



Vom urmări împreună și parcursul românilor din cupele europene, unde îi avem pe Deian Sorescu, Bogdan Racovițan (Rakow) sau Răzvan Lucescu (PAOK Salonic), și vom vedea și echipele care merg în primăvara europeană.



Și, chiar dacă sezonul se încheie, ne vom pregăti și pentru noul an competițional din tenis, unde le vom ține pumnii Soranei Cîrstea și tuturor fetelor noastre din circuitul WTA.



Acestea și multe alte competiții vor putea fi urmărite la DC Sport.

Ce altceva vom vedea pe DCSport?

Florin Răvdan, DCSport: DC Sport va veni cu interviuri, cu exclusivități, cu avancronici, dar și cu povești mai puțin știute despre sportivi. Cum s-au apucat de sport, cine i-a îndrumat în carieră, ce le trebuie sportivilor români pentru performanță. Vom începe chiar de săptămâna aceasta cu interviurile, așa că abonați-vă la paginile DC Sport, atât pe Facebook, cât și pe Youtube, pentru a fi la curent.



În încheiere, cititorilor noștri nu pot să le spun decât că ne vom da toată silința ca materialele noastre să fie exacte, scrise corect, fără greșeli, iar interviurile să fie cât mai interesante și diverse. Un proverb românesc spune asa: "cu răbdarea treci marea". Nu vom fi perfecți de la început. Dar ne vom strădui sa ajungem cat mai aproape de acest ideal într-un timp cât mai scurt.

