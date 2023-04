David Popovici, nerăbdător să meargă la JO 2024: Abia aştept să mă distrez

Campionul român David Popovici, prezent miercuri la semnarea unui parteneriat cu o cunoscută bancă din România, a dezvăluit că atletul kenyan Eliud Kipchoge, deţinătorul recordului mondial la maraton, este unul dintre sportivii pe care îi apreciază cel mai mult din afara înotului.



Am fost întrebat de curând care este sportivul pe care îl apreciez foarte mult şi nu mi-a venit răspunsul. Deşi ştiam sigur că am pe cineva, nu am putut să-mi dau seama despre cine e vorba, Dar, am stat, m-am gândit mai mult, nu doar zece secunde pentru o întrebare şi un sportiv pe care îl apreciez foarte tare, în afara înotului, este Eliud Kipchoge, un maratonist, un sportiv căruia îi admir foarte mult disciplina şi stilul de viaţă. M-am uitat la mai multe interviuri cu el şi mi se pare un om de la care am avea foarte mult de învăţat, absolut oricine. Deţine recordul mondial la maraton, este singurul om care a coborât vreodată sub două ore la un maraton, un atlet extraordinar, a spus Popovici, 18 ani, dublu campion mondial şi european la 100 şi 200 m liber, scrie Agerpres.

"Abia aştept să mă distrez"





Despre JO 2024 de la Paris, Popovici a spus că abia aşteaptă să concureze în capitala franceză la a doua sa olimpiadă: Dacă îmi spuneţi astăzi Paris, mă gândesc la o gastronomie incredibilă pe care de abia aştept s-o experimentez, pentru că nu am fost până acum acolo. Am fost în Marsilia, dar nu în Paris. În schimb, ce înseamnă pentru mine Paris la anul? Pentru că vreau s-o iau cu paşi cât mai mici. Paris, a doua ediţie a Jocurilor Olimpice pentru mine, de-abia aştept. Atmosfera Jocurilor Olimpice este foarte diferită până şi de cea a Mondialelor. Campionatele Mondiale sunt un concurs incredibil de mare, dar Jocurile sunt diferite. Abia aştept să mă distrez. La fiecare concurs important la care m-am dus, la mine obiectivul principal a fost să mă simt bine, să mă distrez şi să pun în practică tot ceea ce am exersat în fiecare zi, de la două la patru ore şi jumătate pe zi.



Popovici a explicat că nu consideră că a făcut sacrificii pentru a ajunge la nivelul din prezent, de dublu campion mondial şi european: Niciodată nu am considerat că fac prea multe sacrificii, pentru că întotdeauna am făcut ceea ce mi-am dorit. Şi să fiu sincer nu aş fi putut ajunge astăzi aici, dacă nu aş fi făcut aceste, cum multora le place să le numească, sacrificii. Dar pentru mine nu sunt nimic mai mult decât decizii. Decizii pe care le-am făcut fiind conştient de ele şi mă bucur că le-am făcut, nu regret absolut nimic.



Superlativele la adresa lui David Popovici l-au măgulit pe campionul român, dar el nu simte că acestea îl definesc şi se consideră în continuare un băiat simplu care încearcă să-i înveţe pe alţii un stil de viaţă sănătos: Au fost atât de multe superlative, care mă flatează , dar care nu mă definesc, pentru că la bază îmi pace să mă consider un băiat simplu, crescut bine, care face sport şi care încearcă să-i înveţe pe cât mai mulţi despre acest stil de viaţă pe care eu îl consider sănătos şi corect. Încerc doar să fiu mai mult decât un înotător rapid, asta însemnând că fac referire la inspiraţia pe care le-o aduc unora, sper. Şi din mesajele pe care le primesc adesea şi conversaţiile pe care le am cu oamenii, simt că îi ajut cumva şi asta încerc să fac.



Popovici a adăugat că echipa sa nu a luat proporţii, în pofida succeselor sale din ultimul an: Echipa mea s-a extins foarte puţin, pentru că este un grup foarte restrâns care începe de la antrenorul de la bazin, antrenorul de pregătire fizică, fizioterapeut, nutriţionist şi cam atât. Sunt puţini oameni din echipa apropiată. Recordurile sunt acolo pentru a fi doborâte, titlurile pentru a fi apărate, pierdute după care din nou recâştigate, Succesul este pentru mine o treabă foarte subiectivă, mie nu îmi place definiţia succesului convenţional, dar adevăratul succes, cred eu şi pentru care mă lupt în fiecare zi, este acela de a lucra pentru a te îmbunătăţi. Ăsta mi se pare mie adevăratul succes, progresul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News