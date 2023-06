Mai mulți profesori au refuzat greva pentru a nu-i priva pe copii de masa caldă primită la școală: "Are un rol important în prezenţa lor la cursuri"

Majoritatea celor 400 de elevi de aici provenind din familii nevoiaşe.Reprezentanţii şcolii au declarat pentru Agerpres că masa caldă, introdusă în urmă cu câţiva ani, a condus la reducerea absenteismului la cel mai mic nivel din istoria unităţii de învăţământ, iar dacă elevii nu ar mai fi primit mâncare din cauza grevei "probabil mulţi ar fi renunţat la şcoală".

"Am luat decizia împreună cu majoritatea angajaţilor de a nu face grevă, pentru aceşti copii care provin din mediul dezavantajat şi pentru care masa de la şcoală poate este singura masă caldă de care se bucură. În plus, ne-am gândit şi la riscul de a-i readuce foarte greu la şcoală pe aceşti copii, mai ales că intrăm în vară, pentru că masa caldă are un rol important în prezenţa lor la cursuri", a declarat directorul Şcolii Gimnaziale "Ilarion Felea", Sofia Mladin.

"Nu am dorit să îi privăm pe copii de această masă caldă, foarte importantă pentru ei. Am ales să venim în fiecare zi doar pentru ei", a adăugat învăţătoarea Camelia Stoian, învăţătoare.

În 2018, Primăria Arad a cheltuit 350.000 de lei pentru amenajarea unei cantine mobile în curtea Şcolii Gimnaziale "Ilarion Felea", situată într-o zonă cu mulţi locuitori nevoiaşi sau cu elevi proveniţi din familii destrămate. Cantina este construită din containere, având 25 de mese cu 100 de scaune, astfel că elevii servesc masa în patru ture.

Greva profesorilor. Ligia Deca: 15.000 de persoane au renunţat. Încet, încet, cadrele didactice revin la clase

"Ca urmare a măsurilor luate de Guvernul României şi ca urmare a ordonanţei de urgenţă 53 date la 1 iunie, care prevede majorările salariale în învăţământ, putem anunţa că, în acest moment, de la momentul adoptării ordonanţei şi până astăzi, avem circa 15.000 de persoane care lucrează în învăţământ care au renunţat la grevă, dintre care peste 10.000 sunt cadre didactice. În acest moment avem peste 1.000 de unităţi de învăţământ în care nicio persoană nu face grevă. (...) Numărul de şcoli care în integralitate au renunţat la grevă este de 170 între 31 mai şi 6 iunie", a spus Ligia Deca.

"Este o dovadă de încredere a cadrelor didactice în măsurile luate de Guvern"

Deca a spus că vor fi reluate miercuri negocierile cu federaţiile sindicale.

"Este o dovadă de încredere a cadrelor didactice în măsurile luate de Guvern şi sperăm ca prin discuţiile pe care le vom relua în contextul negocierii Contractului colectiv de muncă pe sectorul educaţie vom relua aceste negocieri cu federaţiile sindicale mâine şi în contextul altor măsuri pe care Guvernul le va lua - mă refer aici la negocierile pe Legea salarizării - vom putea să vedem o reîntoarcere în sala de clasă atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor", a arătat demnitarul. Citește mai departe>>

