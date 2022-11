Daniel Dobre, fost antrenor al Simonei Halep, dă de înţeles că i-a propus metode... neconvenţionale de recuperare: Nu ştiu dacă ar trebui să vorbesc despre asta

"Nu am vorbit cu Simona, dar nu trebuie să vorbesc cu ea ca să-mi dau seama că nu ar face acest lucru. Nu doar eu știu asta, toți care o cunosc știu că nu este dispusă, în primul rând pentru sănătate, îl al doilea rând pentru că vede această luptă ca o luptă sportivă.

Chiar am avut discuții, și nu știu dacă ar trebui să vorbesc despre acest lucru... întotdeauna am avut discuții despre a reuși să ai 3-4 săptămâni la nivel înalt, adică să câștigi Roland Garros, câștigi Wimbledon, câștigi și la New York.

Pentru ea este un consum imens să faci rezultate, iar recuperarea este foarte grea, în primul rând mental. Niciodată nu a acceptat să fie ajutată să primească ceva în afara resurselor naturale, care poate ar fi acționat și ar fi avut într-un sezon 4-5 rezultate mari”, a declarat Daniel Dobre, citat de GSP.

Ulterior, Dobre a spus că nu e vorba de substanţe interzise

"Poți să ai tot felul de suplimente. Nu e vorba de dopaj, ci de suplimente care să te ajute să te regenerezi mai repede, poți să iei mai multă băutură de recovery (n.r. - recuperare), să o bei după fiecare antrenament și după fiecare sesiune de pregătire fizică, să bei de două-trei ori pe zi, dar este foarte neplăcut pentru organism.



Poți să faci mai multă saună cu gheață, sunt o groază de lucruri care te pot ajuta, dar sunt și efecte, acele băuturi de recovery, dacă bei de trei ori pe zi te umpli de bube, au foarte mult zahăr, multe proteine. Poți să iei și pe partea mentală.



Ea a vrut mereu să fie cât mai aproape de normal, de natural: «Dacă sunt obosită, mai stau o zi în plus sau două, nu joc tenis până îmi revin». Să fie o regenerare naturală a corpului, și nu accelerată. Spuneam de saună cu gheață, sunt acum niște instalații cu vacuum, să nu se adune acidul lactic, stai acolo câte o oră ca nebunul.



Mai avea, pe stres și oboseală, herpes. Poți să-l anihilezi cu Aciclovir, a luat o dată sau de două ori, dar i-a fost rău fiindcă e un medcament foarte puternic. Ok, a spus: Nu mai iau, mai bine aștept să treacă herpesul de la sine", a declarat ulterior Daniel Dobre.

Paul Ciucur și Dan Mihai, singurii români din Sports Resolutions, entitatea globală de arbitraj, mediere, tribunal și expertiză, afirmă că Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj, dar explică şi cum poate scăpa românca de suspendare.

“Faza de investigație a luat sfârșit! De acum înainte, Simona Halep are la dispoziție 20 de zile, fie să conteste actul de acuzare, fie să încheie, există și această posibilitate, un acord de recunoaștere care i-ar reduce de la 4 ani, cât este sancțiunea standard, la 3 ani”, a declarat Paul Ciucur, citat de Prosport.

"Ar fi două variante: reducerea sancțiunii sau minimizarea pagubelor, reducerea pe cât posibil în funcție de anumiți pași, după cum spuneam, o eventuală recunoaștere. Fie marșarea pe un sabotaj intenționat, dar asta presupune, desigur, o persoană care să fie dispusă, disponibilă și care să fi procedat, fără știrea ei, la această contaminare intenționată”, mai spune Ciucur. CITEŞTE AICI MAI MULTE

