„Am spus public întâmplările prin care eu trec de când nu am mai lucrat în platou. Vă dau un exemplu: am fost într-o parcare unde trebuia să plătesc niște bani, era o sumă modică. Domnul pleca de acolo, eu trebuia să mă mișc foarte repede, am zis oricum a plecat, oricum e omul statului, ia bani, oricum nu-mi dă chitanță, merg că mă grăbesc, mi-am văzut de interes. M-am întors după, trebuia să dau 3 lei pentru parcare. Omul nu era acolo, am zis ok, bine, nu e aici. Am făcut foarte rău. Omul a venit după la mine și mi-a zis: Dacă eu nu veneam spre dumneavoastră, veneați să-mi plătiți parcarea? Și am zis: poftiți banii. Plecând din parcare, mi-a fost foarte rușine în minte, în suflet”, a spus Dana Chera.

„Urât de tot! M-am văzut pe mine în fața unor uși închise. M-am văzut pe mine în fața unor oameni care mă desconsiderau. M-am văzut pe mine în toate situațiile urâte din viața mea în care nu am avut putere să mă apăr”, a subliniat Dana Chera.

Iată momentul din parcare povestit de Dana Chera și pe blogul ei, danachera.ro:

„Parcările. Un coșmar peste tot. După minute bune de așteptare în ritualul mormăit al înghesuielii, găsesc un loc. Mă dau repede jos din mașină, cu gândul nu la ce aveam de făcut, ci fuga din locul care m-a stors de energie. Un tânăr de la parcări, îmbrăcat cu o vestă ruptă, îmi face semn că trebuie să plătesc.

(...) Omul de niciunde, delicat, îmi spune: „Dacă eu nu veneam, ați fi plecat, nu?!” Să fiu cinstită, da! Pentru că el n-a existat o clipă pentru mine. Da. Plecam. Clar…. M-am strâmbat. Și omul continuă: ”Eu v-am respectat grabă, când ați venit. Dvs, nu! Nu mă respectați!” Am mijit ochii să-mi pregătesc o replică de cuțit. Și, brusc, mi s-a făcut o rușineeee! Ce replică?! Ce să spui! Era exact așa! „Dacă vreți să fiți respectată,respectați!” Așa a continuat omul în timp ce încasa cei 3 lei. (...)

TACI, Dana! TACI!

M-am uitat la om și m-am văzut în fața zecilor de uși închise. În fața unor oameni plini de ei, pentru care n-am contat niciodată. În mijlocul unor situații în care bunului meu simț i s-a trântit în nas o căldare cu lături. M-am uitat la om și mi-am văzut neputința de a convinge. Eu eram el!

Mă întreb: cum ar fi dacă noi ne-am plăti nouă parcarea, dacă ne-am da nouă replica, dacă i-am judeca pe alții ca pe noi, dacă am arunca guma noastră pe jos știind că noi o vom dezlipi, dacă am spăla WC-ul public știind că noi așteptăm la ușa lui, dacă am face pâinea știind că noi o s-o cumpărăm? Dacă am vrea să furăm, ne-am fura? Dacă am vrea să mințim, ne-am minți?

LIPSA DE RESPECT NU SE ȘTERGE CU BANI! Nici vorbele frumoase nu șterg umilința trăită de cei „nevăzuți”. Un singur lucru poate rezolva boală acestui secol: durerea sinceră a sufletului. Lăsați să vă doară!”, a transmis Dana Chera.

