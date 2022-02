Dana Chera va realiza două emisiuni la Etno TV. Prima va fi transmisă de două ori pe săptămână, în prime-time, între orele 20:00 și 22:00. Vor fi abordate teme sociale și politice. A doua emisiune va fi una de suflet pentru Dana Chera, fiind abordate teme despre „starea de bine”.

„Eu țin foarte mult la empatie, adică să fii la televizor pentru omul care se uită la tine, și nu pentru șeful tău, nu pentru patronul tău, nu pentru iubitul tău de acasă. Și cred că asta se simte”, a spus Dana Chera.

„Constat cu tristețe că oamenii încearcă să vândă foarte mult ambalaj, iar acești doi ani (n.r. în pandemie) mi-au făcut un tablou fidel realității în legătură cu ce se întâmplă în televiziuni. Multă lume crede că publicul poate fi păcălit, însă publicul e foarte deștept, oamenii simt. Eu aș vrea să rămânem în zona sincerității în relația cu publicul”, a adăugat Dana Chera.

„Avem nevoie de oameni asumați la televizor, iar Etno va aduce oameni asumați. Ne vom poziționa pe subiecte, nu pe oameni, nu pe viețile lor private. Vom avea atitudine în legătură cu anumite subiecte”, a subliniat Dana Chera.

Dana Chera se întoarce pe sticlă, interviu cu Val Vâlcu la DCNews

Citește și: Danei Chera i-a fost rușine după o întâmplare în parcare: Taci, Dana, taci!

Dana Chera a vorbit, în același interviu acordat DCNews și DCNewsTV, despre o întâmplare din parcare pe care nu o va uita curând.

„Am spus public întâmplările prin care eu trec de când nu am mai lucrat în platou. Vă dau un exemplu: am fost într-o parcare unde trebuia să plătesc niște bani, era o sumă modică. Domnul pleca de acolo, eu trebuia să mă mișc foarte repede, am zis oricum a plecat, oricum e omul statului, ia bani, oricum nu-mi dă chitanță, merg că mă grăbesc, mi-am văzut de interes. M-am întors după, trebuia să dau 3 lei pentru parcare. Omul nu era acolo, am zis ok, bine, nu e aici. Am făcut foarte rău. Omul a venit după la mine și mi-a zis: Dacă eu nu veneam spre dumneavoastră, veneați să-mi plătiți parcarea? Și am zis: poftiți banii. Plecând din parcare, mi-a fost foarte rușine în minte, în suflet”, a spus Dana Chera.

„Urât de tot! M-am văzut pe mine în fața unor uși închise. M-am văzut pe mine în fața unor oameni care mă desconsiderau. M-am văzut pe mine în toate situațiile urâte din viața mea în care nu am avut putere să mă apăr”, a subliniat Dana Chera.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News