Dan Petrescu: Lazio putea să joace şi în 9 jucători şi tot să ne bată. S-a văzut din avion!

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, în conferinţa de presă de după înfrângerea din deplasare cu Lazio Roma (scor 1-0), din play-off pentru optimile de finală ale Conference League, că nivelul adversarilor se putea "vedea din avion" şi că aceştia puteau să câştige chiar şi în 9 jucători.



"Cei de la Lazio au rămas în 10 jucători pentru că am făcut noi ceva bine, nu că au greşit ei. După aceea, nivelul lor e mult prea mare, se vede din avion. Puteau să joace şi în 9 jucători şi să ne bată. S-a văzut diferenţa de valoare în opinia mea. Nu au avut multe ocazii, doar 2-3 şi un gol. Iar asta arată cât de valoroşi sunt. Am pierdut marcajul la ultima fază din prima repriză şi s-a dovedit decisiv. Dar Immobile (n.r. - autorul golului, Ciro Immobile) face asta în fiecare an în Italia, aşa că nu pot să-i cert chiar aşa pe fundaşii mei. Referitor la eliminare, arbitrul a fost englez, aşa că dacă a decis el că e de cartonaş roşu, atunci înseamnă că a fost de cartonaş roşu, nu avem ce discuta", a afirmat Petrescu.



"Mi-aş fi dorit să am un mijlocaş ofensiv bun azi, dar ăsta e lotul pe care îl am la dispoziţie. Lipsa de valoare între noi şi Lazio se vede clar. Savic costă 100 de milioane de euro, Immobile costă 100 de milioane, ce să mai vorbim de restul? Savic a fost peste tot azi, el a făcut tot, el cu Immobile. Ei doi ne-au bătut, ei doi singuri. Jucătorilor mei nu am ce să le reproşez, au dat 100% toţi. Să nu uităm că am jucat cu Lazio. Ştiu că toţi vreţi mult, şi eu vreau, dar să fim realişti. Pentru fotbalul românesc noi nu mai suntem realişti de mult. Dacă jucam eu, eu aveam curaj. Dar nu am jucat eu şi nu pot să spun eu despre curajul celor din teren", a adăugat tehnicianul.

Cum abordează CFR Cluj returul





Dan Petrescu susţine că Lazio este favorită şi în retur, dar a subliniat că formaţia sa va încerca să câştige, scrie Agerpres.



"Adversarii sunt favoriţi în retur. Dar fotbalul este fotbal. Ultima oară când am jucat cu Lazio în România am câştigat. S-a întâmplat asta şi tot ei erau mai valoroşi şi atunci. Noi vom încerca să câştigăm, asta e clar. Problema este că peste 2 zile, nu 3, jucăm un meci foarte important în campionat. Am pierdut trei meciuri consecutive împotriva a trei echipe bune, U Craiova, FCSB şi Lazio. În toate însă cred că ne-a lipsit puţin şi norocul", a precizat antrenorul.



Echipa de fotbal CFR Cluj a fost învinsă de Lazio cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadio Olimpico din Roma, în prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Europa Conference League. Unicul gol al partidei a fost reuşit de Ciro Immobile (45+4).



Manşa secundă va avea loc la Cluj-Napoca, pe 23 februarie.

