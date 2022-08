Dan Negru dezvăluie lecțiile învățate de la mentorul său. ”Sunt mulți ani de când a murit. I-aș spune că am ajuns la 51 de ani și încă-mi sap fântâni”

”Fă-ți o fântână înainte să-ți fie sete. Am învățat asta de la mentorul meu, Valeriu Lazarov. Acu' vreo 20 de ani prezentam showurile tv pe care le producea în România și devenisem asociat cu emisiunile "marca Lazarov". "Arată-le că poți și singur" mi-a spus într-o zi...

În lunile următoare am început primul meu show fără Valeriu Lazarov: "Te pui cu blondele".

La primele ediții, îmi trimitea sfaturile prin sms pe care încă le am în telefon. Apoi m-a lăsat să zbor singur. Căutați-vă mentori. Un profesor te învață! Un mentor te contaminează. Sunt mulți ani de când Lazarov, la un final de august, a murit. Încâ-i port recunoștință. Zilele astea e un alt final de august... I-aș spune că am ajuns la 51 de ani și încă-mi sap fântâni!” a scris Dan Negru, pe Facebook.

Cine a fost Valeriu Lazarov

Producătorul de televiziune român Valeriu Lazarov a murit în august 2009, la Madrid. Avea 73 de ani. Fiul său a anunțat moartea tatălui din cauze naturale. În urma unei operații, el fusese externat, avea o stare bună, dar, brusc, au apărut complicații și a survenit decesul. Toată familia a fost lângă el în ultimele clipe. În momentul morții lui Valeriu Lazarov, fiul său spunea: ”El avea mereu proiecte, mereu lucra, asta e ceea ce îi plăcea cel mai mult, să lucreze în televiziune”.

La moartea lui Valeriu Lazarov, Dan Negru spunea că era un om foarte puternic, care muncea mult. El povestea cum Valeriu Lazarov rămânea treaz și până la 3 dimineața filmând o emisiune, tinerii de pe platou fiind obosiți. A doua zi era prezent pe platouri, aducând fresh de portocale.

"A fost un munte de televiziune. El avea o vorbă: 'doar caroseria arată de vârstă asta dar motorul este de 18 ani'", spunea Dan Negru.

Printre emisiunile lui Valeriu Lazarov din România se numărau "Surprize Surprize" sau "Din dragoste".

"Nu-mi place abundența, inflația. E o inflație de podcasturi, toți au povești de spus, toți au păreri, oricât de idioți ar fi. Inflația asta de păreri e nocivă, ar trebuie să existe o cenzură democratică și să nu lăsam orice stupid să aibă o părere. De asta cred că podcasturile garantează prostia prin invitații care adeseori au minte puțină și orgoliu mult. E o modă care rezistă atâta vreme cât YouTube e dispus să plătească prostia, pe cei care prin podcasturi aduc invitați de toate tipurile", a spus Dan Negru pentru ciao.ro.

Prezentatorul a criticat și piața TV din România. "Mă uit amuzat de niște ani de zile cum piața TV de la noi e un playback continuu, ce fac unii copiază alții. Aș râde dacă n-ar fi trist pentru că astfel de decizii au făcut ca televiziunea din România să piardă mult în fața online-ului", a spus acesta.

"Nu mă duc la podcast-uri și le mulțumesc realizatorilor că m-au înțeles. Cu prietenul meu Măruță am fost la un pas de sfadă, Speak m-a înțeles din prima, dar alții au rămas supărați pe mine. Am fost la Andi (n.r. Andi Moisescu), demult, la începuturi. Îmi plac podcasturile. Damian (n.r. Damian Drăghici) s-a reinventat, Măruță (n.r. Cătălin Măruță) e vârf pe monden, Mihai (n.r. Mihai Morar) e radio-talk, pe Joe Rogan îl urmăresc de niște ani și țin pasul cu "Coin Talk" de pe Spotify. Primul podcast care m-a marcat a fost "Dark side of The Earth" cu povestea astronautului Dave Wolf care, în 1997, a rămas blocat în afara stației spațiale Mir timp de câteva ore – în timpul primei lui ieșiri în spațiu. Fantastică poveste!”, scria Dan Negru, la începutul anului, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News