FOTO - Dan Negru, amintire cu Dan Petrescu îmbrăcat în albină. Cui i-a făcut pe plac antrenorul lui CFR Cluj

"Dan Petrescu a luat campionatul cu Clujul. Am o amintire frumoasă cu Dan.

Are vreo 20 de ani amintirea...

Pe când juca în Anglia l-am invitat într-un show de-al meu unde trebuia să se îmbrace în albinuță şi să-și înfigă in fund un ac cu care să spargă baloane

Juca în Premier League la Southampton, abia plecat de la Chelsea, așa că m-a refuzat elegant.

După două zile, însă, m-a sunat: "Vin Dane, că îi place Rebecăi"

Fetița lui, Rebecca, era pe atunci fana emisiunii mele și voia neapărat să-l vadă pe tatăl ei în show.

Era bucuria fetei și tatăl i-a făcut pe plac. Dan Petrescu, starul din Premier League, s-a îmbracat în albinuță deși știa că poza putea să facă deliciul presei de can-can din Anglia.

Însă pentru Dan a contat doar bucuria fetiţei lui. E dulce povara amintirilor.

Încă am fotografia de atunci...", a scris Dan Negru pe Instagram.

CFR Cluj câștigă titlul de campioană a Ligii I, ediția 2021-2022

CFR Cluj a câştigat al cincilea său titlu consecutiv de campioană a României la fotbal, duminică seara, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a, penultima, a fazei play-off a Ligii I.



Echipa antrenată de Dan Petrescu are patru puncte avans faţă de principala sa urmăritoare, FCSB, înaintea ultimei etape din play-off. De remarcat că la finalul sezonului regulat, CFR avea 14 puncte în plus faţă de FCSB.



CFR Cluj şi-a trecut astfel în palmares al optulea titlu de campioană, după cele din 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 şi 2021.



Ardelenii au deschis scorul rapid în meciul cu Universitatea, prin ghanezul Bismark Adjei-Boateng (2), dintr-o poziţie suspectă de ofsaid, la lovitura liberă executată de Ciprian Deac. Atacantul croat Gabriel Debeljuh a majorat diferenţa (57), după o eroare gravă a fundaşului Valerică Găman. Universitatea a marcat prin Alexandru Mateiu (61), un un şut din drop din marginea careului, după o minge respinsă de apărarea gazdelor la un corner. Oaspeţii au căutat egalarea, dar nu au reuşit să îşi creeze ocazii clare de gol.



CFR are patru victorii consecutive în play-off, în timp ce Universitatea a pierdut al treilea meci la rând (două în campionat, unul în Cupa României) şi patru partide din ultimele cinci jocuri în campionat şi cupă.

