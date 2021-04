Dan Barna, explicații despre poza de la terasă, fără mască: Nouă oameni la două mese

Vicepremierul Dan Barna, lider al USR, a fost fotografiat, pe 27 martie, în timp ce se afla la o terasă din Capitală, alături de mai multe persoane, într-un spațiu vizibil aglomerat, fără a purta mască de protecție. Imaginile au fost difuzate, în exclusivitate, marți seară, la B1 TV.

"Acum 10 zile am ieșit la o terasa în weekend să mănânc alaturi de câțiva artiști discutând despre soluții de a veni în sprijinul lor. A fost o ieșire la prânz, am purtat masca cu excepția firească a momentului când a sosit comanda de mâncare. Am stat nouă oameni la doua mese, la una patru la cealalta cinci persoane, tocmai pentru a respecta regulile.

Până am ajuns acolo am purtat masca, sunt suficienți martori. La fel am făcut și când am părăsit terasa. Nimic mai mult.

Recomandarea rămâne aceeași: Nu putem trece de pandemie decât prin vaccin. Până atunci trebuie să purtăm cât de mult masca și să ne protejăm pe noi și pe cei apropiați cât putem", a scris Dan Barna pe pagina de Facebook.

