Dacian Cioloş, copreşedinte USR-PLUS, s-a vaccinat cu Johnson&Johnson: Am avut și boala

Întrebat la Digi24 dacă s-a vaccinat, Cioloş a spus ferm că "da, am avut şi boala".

"Recomand să se vaccineze, dar trebuie să fie convinși de lucrul acesta, că fac un lucru bun. Cred că cei care stau și analizează cu adevărat lucrurile, caută informații din surse credibile și analizează lucrurile cu propria lor minte, discută cu vecinii, cu prietenii care s-au vaccinat. Am avut niște efecte secundare mai ales după ce am trecut de faza de tratament și de recuperare directă a impactului bolii. M-am recuperat bine la plămâni, la celelalte organe, dar am avut o stare de oboseală foarte puternică. A durat mai bine de două săptămâni, cu o pauză aproape totală. Nu am fost prezent în perioada schimbării ministrului Voiculescu. M-ați solicitat și n-am putut fi prezent mediatic, chiar dacă aveam nevoie. M-am vaccinat la sfârșitul lui iunie, după boală. A fost recomandarea medicilor să mai aștept. Vaccinarea am făcut-o cu Johnson", a mai declarat Dacian Cioloş.

În plus, acesta a spus că nu a avut efecte adverse.

În 2020, Cioloş nu era sigur de vaccinare

”Voi lua decizia după ce toate informațiile pertinente vor fi prezentate de oameni competenți legat de vaccinurile apărute, de efecte adverse, ca să nu alimentăm teorii ale conspirației”, a zis Dacian Cioloș. Din răspunsul său, pare antivaccinist și dă efectelor secundare (care sunt de tipul durere ușoară la locul vaccinării, oboseală și un pic de febră) valențe colosale, practic alimentând din răspunsul său curentul teoriilor conspirației.

Nici Valerie Cioloş, soţia europarlamentarului, nu era complet sigură de vaccinarea anti COVID-19.

După ce a povestit că este nevoie nevoită să stea în carantină, un internaut a întrebat-o de ce nu s-a vaccinat decât să stea acum să se plângă pe Facebook, iar soția lui Dacian Cioloș a dat un răspuns fără nicio legătură.

Internaut: ”Vaccin (n.r. - împotriva coronavirusului) nu serviți? E liber la vaccinare dar se pare ca preferam sa ne plângem pe net. Mai bine stăteați la coadă la vaccin în timpul care v-a luat să scrieți postarea”.

Valérie Cioloş-Villemin: ”E mai greu când ești în carantină...”

VEZI Răspunsul soției lui Dacian Cioloș când este întrebată ”Vaccin împotriva coronavirusului nu serviți?”