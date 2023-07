”Dacă așa arată fericirea, vreau pe nisip”. Mesaj diferit de la malul mării

”Îi urmăresc de câteva ore. O familie cu un bebeluș de câteva luni. Au venit cu berea și gustările luate de la market, n-au comandat nimic de la bar. E zona de șezlonguri, dar stau pe nisip. Ea are câteva kilograme în plus, el i le ignoră. Sau i le dă cu crema. Ea-l întreabă periodic: "Iubitule, ești ok?", iar apoi îl servește cu diverse. El răspunde gestului, ia copilul și-l plimbă, ca ea să stea relaxată. Își zâmbesc încontinuu. Și glumesc. La anumite intervale, râd zgomotos. Se sorb din priviri. Dacă așa arată Fericirea, vreau pe nisip” arată o postare de pe grupul ”Vacanțe sub 500 de euro”.

Reacțiile nu au întârziat să apară:

- ”Până la fericire, iubire sau dragoste, sau cum vrem noi s-o numim, asta arată a RESPECT în primul rând”

- ”Da, așa arată dragostea. Și ea nu se duce nici din cauza kg în plus, a burții apărute, a părului alb, a ridurilor, a transformării fizice. Ea se transformă în respect, apreciere, mulțumire, recunoștință, iubire!”, ”Super! Când am început să citesc, am crezut că este o postare clasică de "bullying", dar mai există și oameni care se uită și după normal și natural. Felicitări pentru postare!”

- ”Așa era plaja în tinerețea mea, toată lumea pe nisip, ba încă nu prea aveai loc să treci printre cearșafuri, ba fugeau copiii și îți dădeau nisip în ochi dar toată lumea era fericită! Pe malul apei toți copiii se jucau în nisip, construiau castele, acum stau țintuiți lângă părinți pe șezlong ca nu cumva să capete vreo bacterie! Poți face plajă și să fii fericit și pe cearșaf cu mâncare de la market, poți fi fericit dacă nu tânjești la luxul și fericirea de fațadă pe care mulți oameni cu potență financiară îl afișează!”

- ”Cunosc persoane care merg în excursii de mii de euro, stau, beau și mănâncă, se afișează în ipostaze fericite, dar în realitate sunt praf, nu sunt fericiți deloc, vor doar să și afișeze opulență și să lase impresia că duc o viață frumoasă”.

