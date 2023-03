Curs BNR 7 martie 2023, valabil pentru 8 martie. Ce se întâmplă cu Euro, anunț de la Banca Națională

Astăzi, euro nici nu a crescut, nici nu a scăzut, stagnând la 4,9209 lei, în raport cu moneda românească, anunță BNR astăzi, 7 martie.

Amintim că toate cotațiile de astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile din ziua următoare.

Raportul euro - dolar a ajuns: 1 EURO = 1,0663 USD.

Dolarul SUA este raportat la 4,6149 lei, în scădere cu 0,0148 lei.

Francul elvețian se află la 4,9489 lei, în scădere cu 0,0039 lei.

Lira sterlină a scăzut la 5,5441 lei, cu 0,0153 lei.

Și leva bulgărească a stagnat la 2,5160 lei.

Noua liră turcească se află la 0,2440 lei, în scădere cu 0,0011 lei.

Gramul de aur a scăzut cu peste 2 lei, la 273,5057 (-2,0228 lei).

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a explicat ce a reușit Banca Națională, fapt mai puțin observat de publicul larg, cu privire la inflație și la creșterea economică.

”În 9 februarie încă nu exista un raport al inflației privind inflația pe ianuarie, dar Banca Națională are posibilități să-și facă propriile calcule, sigur, nu foarte exacte, dar cu aproximație, iar atunci când a venit raportul inflației, am văzut cu toții că Banca Națională a avut dreptate să ia o pauză în 9 februarie după ce la ședința din ianuarie mai ridicase dobânda cu 0,25%, de la 6,75% la 7%. Astfel, dobânda Lombard a devenit 8%, e dobânda în baza căreia se dau credite la bănci de la Banca Națională, și facilitatea de depozit, unde băncile vin cu banii rămași peste noapte și-i depun la Banca Națională, la 6%. Ce s-a întâmplat în ianuarie, am văzut că BNR a păstrat linia de definiție a coridorului de inflație și anume plus-minus un punct procentual. Dacă ne uităm la ratele din 2022, au fost situații când nu a fost respectată, pentru că BNR, în unele momente când inflația din 2021 mai ales, nu crescuse prea mult și nici la începutul lui 2022, a fost foarte grijulie cu dobânda de politică monetară.

