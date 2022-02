CURS BNR, 3 FEBRUARIE 2022. Ce se întâmplă pe piața valutară și cu aurul

Într-o prezentare făcută la întâlnirea de miercuri a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, cu ambasadoarea Republicii Franța la București, Laurence Auer, spune că economia țării noastre va crește în următorii doi ani cu 4,5% în fiecare an.

Curs BNR 3 februarie 2022. Întrevederea la care au participat și membri ai Mouvement des Entreprises de France International, cea mai mare federație a angajatorilor din Franța, guvernatorul Băncii Naționale a României a mai spus în prezentare că România, cu toate că are prevăzută o creștere anuală de 4,5% în următorii doi ani, are și câteva vulnerabilități din pricina inflației generate de explozia prețurilor la energie, creşterea deficitului de cont curent, deficitul fiscal mare care necesită o corectare urgentă dar și creşterea datoriei publice chiar dacă aceasta este sub 40% din PIB.

Știre în curs de actualizare. La ora 13:00 transmitem evoluția principalelor monede, în raport cu leul.

