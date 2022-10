Cum să prepari simplu o cafea delicioasă. Mai ales astăzi. Beneficii uimitoare pentru o zi minunată și pentru creier

Prima lună a toamnei a trecut și, de astăzi, intrăm în luna octombrie. S-ar putea spune că este o zi melancolică, dacă ne uităm că e ziua cafelei și a muzicii. Dar poate fi o zi extrem de fericită, dacă urmăm sfaturile celebrului neurochirurg Vlad Ciurea.

Astăzi vom vorbi despre clasica cafea la ibric, care se află la îndemâna oricui. Despre această cafea, medicul primar gastroenterologie, dr. Teodor Bădescu, de la Sanador, spunea că este foarte bună pentru sănătate, dar în limitele normale: ”Despre cafea am o părere bună și mulți doctori împărtășesc această părere. Este un obicei pe care mulți îl au. Dacă bei o cafea clasică, cafeaua făcută la ibric, cum se zice, nu este deloc dăunătoare, dimpotrivă! Stimulează activitatea creierului, are puțin efect diuretic, îți dă o stare de beatitudine. Deci, o cafea pe zi este chiar foarte indicată”.

Apa, la fel de importantă ca sortimentul de cafea

Ce ar trebui să știi în primul rând este că 98% din cafeaua pe care o bei este apă! Așadar, alege o apă pe care o agreezi. Multe persoane sunt sensibile la apă, în special la ceea ce numesc ”gustul” apei și senzația pe care o lasă o anumită apă, astfel că, pentru a avea o cafea delicioasă, trebuie să începi cu apa! Și află că acest astfel nu este un moft, ci o recomandare: ar fi ideal să treci apa printr-un filtru înainte de a prepara cafeaua, pentru că apa îi poate da cafelei un gust inclusiv amar. Cafenelele cheltuie pe aparatele de filtrare a apei cât pe aparatele de preparare a cafelei.

Specialiștii mai recomandă să cântărești cantitatea de cafea, să nu o măsori cu lingurița. Însă, ca idee, o linguriță cu vârf de cafea la o ceașcă îți asigură o cafea slabă, o linguriță și jumătate o cafea medie, iar două lingurițe cu vârf o cafea tare. Zahărul se pune după preferințe și, în cazul cafelei la ibric, se pune în apă, în timpul fierberii, înainte de a pune cafeaua, pentru a nu amesteca zațul care se așează pe fundul cănii, ulterior.

Cum se prepară cafeaua la ibric

Iată cum se prepară:

- Pui apa la fiert în ibric - în funcție de ceașca/ ceștile pe care le ai de pregătit.

- Pui zahăr după gust.

- Pui cafea și o lași se fiarbă până se formează ca o spumă deasupra. Iei spuma cu lingurița și o torni în ceașcă - sau o torni direct cu ibricul. Pui iar ibicul la fiert până se formează din nou spuma, caimacul, și tot așa până vei face o cafea cu o compoziție densă și delicioasă.

Important! Nu pregăti cafea și pentru mai târziu. După doar 10 minute, începe să-și piardă aroma.

Ce să faci dimineața pentru o zi minunată

”Dimineaţa, ora de trezire la mine este 5:30. Apă plată la temperatura camerei. Se deschide geamul cât mai larg. Se fac mişcări de înviorare. Sunt obligatorii. Şi atunci organismul se pune în mişcare încet, iar lucrurile făcute treptat. Acel duş de dimineaţă trebuie făcut încet. Acea cafea de dimineaţa trebuie băută încet. Micul dejun trebuie făcut şi mâncat. De aia se numeşte micul dejun. Cum să dai drumul la locomotivă, dacă tu nu îi dai suportul? Ca la o maşină. Nu îi dai benzină, dar vrei să fugă. Trebuie să facem lucrurile încet, să avem timp pentru fiecare. Fiecare amănunt din viaţa noastră contează enorm ca să pui creierul în mişcare şi să funcţioneze cum trebuie”, a explicat Vlad Ciurea.

”Nu recomand să bem cafea după ora 17.00, doar ca să rezistăm mai mult. Să nu uităm că una dintre cauzele bolii Alzheimer este chiar această suprasolicitare a creierului. Trebuie să îi dăm creierului ce îi place, în funcție de fiecare dintre noi și micile lui momente de relaxare. Așa cum dăm stomacului un desert, o prăjiturică”, a mai spus Vlad Ciurea.

Cafea dimineaţa, cafea în pauză, la serviciu, cafea la un prânz cu prietenii, la o întâlnire de afaceri... sau la prima întâlnire. Iată, doar câteva situaţii din care cafeaua este nelipsită, în toate formele ei şi în toate momentele zilei, chiar şi seara, datorită sortimentelor fără cofeină. Un motiv întemeiat pentru ca această băutură, ale cărei origini se pierd în negura vremurilor, să aibă o zi a ei, #CoffeeDay, marcată în fiecare an la 1 octombrie, scrie Agerpres.



Pentru mulţi, cafeaua nu este doar o necesitate, ci şi o pasiune. În plus, cafeaua este însoţită de o subcultură, un limbaj şi un stil de viaţă specific, nemaivorbind de o întreagă industrie.



Ziua internaţională a cafelei a fost marcată, pentru prima dată, la 1 octombrie 2015, şi a coincis cu cea de-a 115-a sesiune a Consiliului Internaţional al Cafelei (ICC) şi cu primul Forum global al cafelei (GCF), desfăşurat în cadrul Expo Milano (1 mai-31 oct. 2015), un eveniment la care au participat peste 150 de state, potrivit www.internationalcoffeeday.org. Decizia privind stabilirea unei zile internaţionale dedicate cafelei a fost luată în martie 2014 de statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Cafelei (OIC). Aceasta din urmă numără circa 50 de membri, atât ţări exportatoare, cât şi importatoare.



Pentru majoritatea, cafeaua are un gust uimitor şi oferă un aport de energie. Cu toate acestea, ceea ce unii ar putea să nu ştie este că beneficiile cafelei se extind dincolo de aceste două calităţi, potrivit daysoftheyear.com. Astfel, cafeaua poate ajuta la arderea grăsimilor, deoarece creşte rata metabolică cu până la 11%, în plus, este cu atât mai săracă în calorii cu cât este consumată mai "neagră", cu foarte puţin, sau deloc, lapte şi/sau zahăr. Cafeaua conţine, de asemenea, o serie de nutrienţi importanţi, precum riboflavină (vitamina B2), niacină (vitamina B3), magneziu, potasiu, acid pantotenic (vitamina B5), folaţi, mangan şi antioxidanţi.

