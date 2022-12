Presa din Anglia: Cum s-a aflat că Andrew Tate e în România? Dispută cu Greta Thunberg, pe cutii de la o pizzerie din București

Tate, un cetățean britanico-american care anterior a fost interzis de pe diverse platforme de socializare pentru exprimarea opiniilor misogine și a discursurilor instigatoare la ură, a fost reținut împreună cu fratele său Tristan, în zona Ilfov, la nord de București.

DIICOT a declarat că patru suspecți, inclusiv doi cetățeni britanici și doi români, au fost arestați sub acuzația de a face parte dintr-un grup de crimă organizată, trafic de persoane și viol.

Arestarea a survenit după ce Tate a distribuit un videoclip în care îi răspundea activistei pentru schimbările climatice, Greta Thunberg, afișând în mod vizibil cutii de pizza de la lanțul local Jerry’s Pizza. Se pare că autoritățile au folosit acest lucru ca dovadă că se afla în țară; a fost arestat la mai puțin de 24 de ore mai târziu.

Vineri, Thunberg a răspuns în urma știrilorcare informau cu privire la faptul că discuția lor online a ajutat la arestarea lui Tate.

„Asta se întâmplă când nu reciclezi cutiile de pizza”, a răspuns Greta Thunberg.

Influencerul și omul de afaceri, în vârstă de 36 de ani, i-a trimis un mesaj public suedezei care va împlini curând 20 de ani.

„Bună, Greta. Am 33 de mașini. Bugatti-ul meu are un motor W16 de 8 litri cu patru turbine. Cele două Ferrari-uri 812 Competizione au motoare V12 de 6,5 litri. Acesta este doar începutul.

Te rog să-mi dai adresa ta de email pentru a-ți trimite întreaga mea colecție de mașini și cât de multe emisii au”, a spus fostul kickboxer.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg