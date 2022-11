Cum poți primi bani din partea statului, dacă locuiești cu familia în Spania. Ce trebuie să facă românii

Există ajutoare de naştere, ajutoare pentru mamele singure, pentru mamele care muncesc, pentru familiile numeroase etc. În plus, mai există şi ajutoare pentru familiile cu venituri mici. Fără a avea pretenţia de a acoperi toate tipurile de ajutoare acordate la nivel naţional şi regional, iată o listă cu ajutoarele care pot fi solicitate şi de către românii stabiliţi în Spania. Condiţia esenţială pentru a beneficia de ele este să ai reşedinţa în Spania, scrie Rador, citând Ziarul Românescu.

Ajutor la naştere

Este ajutorul economic acordat pentru acoperirea situaţiei de nevoie sau exces a cheltuielilor în familie când se naşte sau adopţi un copil. Copilul trebuie să se nască în Spania? Nu neapărat, atâta timp cât locuieşte cu familia în Spania. Ajutorul poate fi cerut numai de unul dintre părinţi şi se acordă într-o singură plată.

În acelaşi timp puteţi primi şi:

- prestaţia pentru naşterea sau adopţia unui copil în cazul familiilor numeroase

- părinţi singuri şi mame sau taţi cu dizabilităţi

- subvenţia specială pentru naştere, adopţie, custodie în scop de adopţie sau plasament multiplu

- alocaţii economice pe copil sau minor aflat în întreţinere

- pensia de orfan şi pensia în favoarea rudelor pentru nepoţi şi fraţi

- alte ajutoare financiare similare acordate de o administraţie locală sau regională.

Unde se solicită beneficiul

În birourile Institutului Naţional de Asigurări Sociale din localitatea corespunzătoare conform locul de reşedinţă al unităţii familiale, unde va fi prezentată şi documentaţia necesară.

Calculul se face luând în considerare, pe de o parte, numărul de copii şi, pe de altă parte, Salariul Minim Interprofesional (SMI) pentru fiecare an, care pentru acest an 2022 este de 1.000 de euro pe lună. Acest beneficiu este scutit de Impozitul pe Venitul Personal (IRPF).

Exemplu: Dacă Maria şi Gheorghe au reşedinţa în Spania şi au tripleţi, ajutorul va fi de 8 ori SMI pentru 2022, adică de 8 ori 1.000 €. Prin urmare, vor primi 8.000 €.

Ajutorul pentru copilul aflat în întreţinere

"Prestación familiar por hijo o menor a cargo". Este ajutorul economic cu caracter necontributiv pentru acoperirea unei situaţii de nevoie sau exces de cheltuieli care afectează unele familii atunci când au copii sau minori plasament familial permanent sau tutelă în scop de adopţie.

Ce înseamnă să ai copii sau minori în întreţinere? Înseamnă să ai copii sau minori în plasament familial permanent sau tutelă în scopul adopţiei care locuiesc cu tine, depind economic de tine şi locuiesc în Spania sau se află într-o situaţie de rezidenţă temporară.

Cât este alocaţia pentru acest an 2022:

341 euro pe an, 28,41 euro lunar pentru fiecare copil din familie care nu are niciun handicap, când venitul beneficiarului nu depăşeşte limita stabilită de 12.913,00 euro pe an plus 15% pentru fiecare copil în întreţinere sau minor după al doilea.

1.000 de euro pe an, 83,33 euro lunar pentru fiecare minor care are un handicap mai mare de 33%, fără limită de venit.

5.012,40 euro pe an (417,70 euro pe lună), când copilul are peste 18 ani şi handicap egal sau mai mare de 65%.

7.519,20 euro pe an (626,60 euro pe lună),când copilul prezintă un handicap egal sau mai mare de 75%

Persoana care primeşte ajutorul are obligaţia ca, în cazul unor schimbări în situaţia sa, să anunţe INSS în termen de 30 de zile: schimbarea reşedinţei, variaţii ale situaţiei familiale etc., . Înainte de data de 1 aprilie a fiecărui an trebuie să depună o declaraţie despre veniturile pe care le -a avut în cursul anului precedent.

Venitul Minim Vital

Ingreso Mínimo Vital, Stabilit prin Decretul-lege regal 20/2020, din 29 mai, în prezent Legea 19/2021, din 20 decembrie, este un beneficiu care vizează prevenirea riscului de sărăcie şi excluziune socială. Garantează un nivel minim de venit celor care se află în situatie de vulnerabilitate.

Toţi cei care sunt beneficiari ai IMV pot solicita un supliment de 100 de euro pe lună pentru fiecare copil aflat în întreţinere. Cuantumul prestaţiei nu corespunde unei sume fixe. Este un venit garantat în care este asigurat un prag minim de venit pentru toate familiile cu copii.

Cuantumul venitului minim vital

Cuantumul venitului minim vital al beneficiarului individual sau al unităţii de convieţuire va fi diferenţa dintre venitul garantat şi ansamblul veniturilor şi veniturilor acestor persoane. Potrivit Securităţii Sociale, valoarea lunară a venitului garantat în anul 2022 este:

Pentru un beneficiar: 491,63 euro. Această sumă se majorează cu 22% dacă beneficiarul are un grad de handicap egal sau mai mare de 65%. Pentru familie (unitatea de convieţuire), sumele sunt:

639,12 euro pentru o unitate de convieţuire formată dintr-un adult şi un minor sau doi adulţi.

786,61 euro pentru o unitate de convieţuire formată dintr-un adult şi doi minori, doi adulţi şi un minor, sau trei adulţi.

934,10 euro pentru o unitate de convieţuire formată dintr-un adult şi trei minori, doi adulţi şi doi minori, sau trei adulţi şi un minor, sau patru adulţi.

1.081,59 euro pentru o unitate de convieţuire formată din un adult şi patru sau mai mulţi minori, doi adulţi şi trei sau mai mulţi minori, sau trei adulţi şi doi sau mai mulţi minori, sau patru adulţi şi un minor.

Pe lângă sumele indicate, pentru fiecare membru minor (la data solicitării) se va plăti un supliment lunar de întreţinere a copilului, în funcţie de vârsta copilului:

Copii sub trei ani: 100 euro

Peste trei ani şi sub şase ani: 70 de euro.

Peste şase ani şi sub 18 ani: 50 de euro.

Condiții

Următoarele cerinţe trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii, şi trebuie să rămână pe tot timpul perceperii beneficiului:

- beneficiarii trebuie să aibă reşedinţa legală şi efectivă în Spania şi să o fi avut în mod continuu şi neîntrerupt pentru cel puţin anul imediat anterior datei depunerii cererii.

Există o protecţie specială şi condiţii diferite pentru victimele violenţei de gen.

Concediu pentru risc de sarcină

"Permiso por riesgo en el embarazo". Toate mamele pot beneficia atunci când activitatea lor de muncă pune în pericol sănătatea lor sau a fătului. Compania trebuie să acorde acest concediu atâta timp cât nu oferă un loc de muncă alternativ în care nici femeia, nici copilul nu sunt în pericol. În perioada concediului medical, gravidele beneficiază de o indemnizaţie economică pentru compensarea suspendării contractului de muncă şi a cărei cerere este procesată de INSS. Pentru a fi beneficiar al acestei prestaţii, lucrătorul trebuie să fie afiliat şi înregistrat la o schemă de securitate socială. Cine este şomer nu va putea accesa indemnizaţia.

Suplimentul pentru reducerea decalajului de gen

"Complemento para la reducción de la brecha de género". Este un ajutor pentru fiecare copil născut. În 2022, suma este de 28 de euro pe lună pentru fiecare fiu sau fiică, cu o limită de patru. Se acordă în 14 plăţi, se poate solicita:

- atât de femei cât şi de bărbaţi care au avut unul sau mai mulţi fii sau fiice şi care sunt beneficiari ai unei pensii contributive de vârstă, de invaliditate permanentă sau de văduvie

- odată cu solicitarea de pensionare.

Ajutoare specifice pentru mame

Există şi ajutoare pentru mamele singure. Un exemplu este ajutorul de creşă, care va permite deducerea a până la 1.000 de euro în declaraţia de impozit pe venitul persoanelor fizice în fiecare an. Copiii nu trebuie să fie mai mari de 3 ani. Alte ajutoare sunt cele care se acordă la nivel regional, precum cel al Comunităţii Madrid.

Cuantumul subvenţiei va fi de 500 euro lunar pe copil, din luna datei depunerii cererii, până în ultima zi a lunii 24 de la data data nasterii.

Condiţii:

- să ai reşedinţa legală în Spania

- să ai 30 de ani sau mai puţin

- să locuieşti şi să fii înregistrat neîntrerupt în Comunitatea Madrid timp de cel puţin 5 ani imediat înainte de data depunerii cererii şi menţii reşedinţa în Comunitatea Madrid în timp ce primeşti ajutorul

- să ai un venit de cel mult 30.000 euro pe an

Ajutoare pentru familiile numeroase

Membrii familiei trebuie să fie români cu reşedinţa pe teritoriul Spaniei sau, dacă au reşedinţa în România, trebuie ca, cel putin unul dintre ascendenţi să desfăşoare o activitate ca angajat sau lucrător independent în Spania.

Cardul de familie numeroasă se solicită la Comunitatea autonomă de reşedinţă. Acest card este valabil pe întreg teritoriul naţional, însoţit de DNI, NIE sau alt document care îl identifică pe titular, deşi prelucrarea şi reînnoirea corespunde Comunităţii Autonome.

Beneficiile pe care familiile numeroase le au în ce priveşte anumite bunuri şi servicii sunt stabilite de:

- autorităţile de la nivel central Stat

- de diferitele Comunităţi Autonome pentru rezidenţii lor

- de autorităţile locale.

