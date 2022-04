Cum pot fi prevenite simptomele long COVID-19. Dr Paraschiva Postolache: Dacă s-ar fi făcut aceste lucruri...

Recuperarea respiratorie în urma COVID-19 poate avea rezultate favorabile, mai ales dacă este începută precoce. Astfel de proceduri dedicate sănătății aparatului respirator sunt recomandate chiar și celor sănătoși.

”Pentru că recuperarea respiratorie acum se recomandă preventiv și la persoanele sănătoase, deci nu trebuie să așteptăm să ne îmbolnăvim, având toate ghidurile, pentru toate afecțiunile respiratorii cronice, care recomandă recuperarea respiratorie cât mai precoce, chiar și în exacerbări. Deci, dacă toate persoanele sănătoase ar respira corect, ar ști să tușească, să expectoreze și ar practica un număr de exerciții de gimnastică respiratorie zilnic și un antrenament al musculaturii respiratorii și în general al întregului organism și ar păstra aceste măsuri de prevenție, mască, distanță, distanțarea socială și, sigur, chiar vaccinarea, numărul acestor cazuri ar fi fost mult mai mic și severitatea acestor afecțiuni ar fi fost mult mai mică, ar fi fost mai multe forme ușoare.

Forme mai ușoare pentru cei care au ținut cont de sfaturi

S-a și văzut, de altfel, că toți cei care au respectat aceste lucruri au făcut la ultimele valuri forme mult mai ușoare. Deci recuperarea respiratorie pe care am dezvoltat-o în România în ultimii 30 de ani are foarte, foarte multe beneficii și o recomand chiar și persoanelor sănătoase, pentru a respira corect, pentru a crește capacitatea de efort și per total calitatea vieții, făcând în așa fel încât organismul când vine în contact cu un virus atât de vicios cum a fost acesta sau cu alte bacterii, el să poată lupta și să iasă învingător din lupta cu aceștia”, a spus medicul Paraschiva Postolache, invitată la Academia de Sănătate.

”V-aș ruga să ne vorbiți despre metodele de tratament pe care le aplicați dumneavoastră, în ce constă tratamentul unui astfel de bolnav?”, a deschis subiectul academicianul Irinel Popescu.

”Este un tratament complex, care se realizează în echipă. Recuperarea respiratorie nu poate fi efectuată de o singură persoană, este o echipă care trebuie coordonată de un specialist”, a mai adăugat medicul Paraschiva Postolache.

