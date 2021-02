Cum arată iubitul Irinei Rimes, pentru care s-a MUTAT în Franța / FOTO

Irina Rimes s-a mutat în Franța pentru a locui alături de noul ei iubit.

David Goldcher este noul iubit al artistei românce, cu care a mai colaborat pentru câteva videoclipuri. Cei doi îndrăgostiți au închiriat un apartament într-un oraș francez și au semnat cu o nouă casă de discuri.

“După multe căutări, am găsit apartamentul visurilor noastre. Arată așa! Are o grădină foarte drăguță. Vă țin la curent unde pun patul. Stăm într-un apartament cu chirie, nu cumpărăm nimic în pandemie.“, a spus solista, într-un Instastory, pe contul ei de Instagram.

Cum arată David Goldcher

Datorită unor filmulețe făcute de Irina Rimes, în care apare și iubitul ei, fanii au putut vedea cum arată cel care i-a furat inima.

David este blond și înalt, pasionat de modă.

Irina Rimes a suferit de depresie

„Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus.”, a mărturisit artista cu ceva timp în urmă.