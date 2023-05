Cum arată Cori Grămescu, după "4 zile de băut alcool, mâncat alimente grase, fără legume și hidratare suficientă..." (FOTO)

"Azi vreau să vă arăt ce înseamnă pentru corp și ten o dietă dezechilibrată. Prima poză este de joi, a doua este de azi. Ambele în lumină naturală, fără niciun filtru. Diferența este dată de 4 zile de băut alcool, mâncat alimente grase, fără legume și fără hidratare suficientă. Este uimitor pentru mine cât de mult contează echilibrul alimentar pentru starea generală de energie, pentru aspectul fizic și calitatea pielii.

Ca să înțelegeți amplitudinea exceselor, vineri am mâncat o porție de sparanghel cu somon și sos hollandaise, am mâncat cam 60 g de mezeluri și 60 g brânza elvețiană, împreuna cu 3 pahare de vin. Sâmbătă am avut un antricot cu cartofi prăjiți și înghețata, din nou 3 pahare de vin, iar ieri 70 g mezeluri și 60 g brânzeturi, o prăjitură și 2 pahare de vin.

În tot acest weekend am mers zilnic pe jos în ritm alert cel puțin 20.000 de pași şi nu mi-am modificat în niciun fel rutina de îngrijire a pielii, nu am dormit mai puțin decât de obicei. Ce vreau să spun este ca înainte să vă apucați să dați sute de lei pe creme şi tratamente faciale, ar fi bine să vă verificați dieta. Consumul constant de lactate grase, carne grasă, produse de patiserie şi alcool afectează în mod negativ pielea, atât ca fermitate cât şi textura şi aspect. Also, agravează celulită, dar acolo e un topic separat", scria Cori Grămescu, la începutul săptămânii, pe Facebook.

Recent, Cori Grămescu a explicat cum se pot ține de dietă persoanele care vor să slăbească, cum își pot găsi motivația potrivită.

"Adevărul e că, în ceea ce privește motivația de a slăbi (și de a face sport), există o abordare simplistă și superficială a problemei, din categoria "ești grasă pentru că nu ești în stare să te abții”. Și asta aduce vina asupra celei care își dorește să găsească o cale de a se opri din comportamentul alimentar care a condus-o la kilograme în plus.

Femeile cu care vorbesc eu sunt mame, artiste, corporatiste, casnice, femei de afaceri sau angajate în companii mici, dar toate au în comun faptul că aspectul lor fizic nu a fost definitoriu pentru ele, deși adeseori au dus de ani de zile o luptă cu kilogramele în plus. În aceasta situație, lista de priorități de viață include multe alte capitole, până să ajungă la necesitatea de a se sprijini pe aspectul fizic.

Este cumva paradoxal că, deși îmi spun că-s ani de zile de când nu sunt mulțumite de felul în care arată, nu au reușit să-și găsească resursele pentru a se alinia la un proces "standard" de slăbire. Și nu pentru că nu au avut destulă voință. Ca să poți să ai motivația semi-constantă de a face sport, trebuie să știi cum să iți propui obiectivele. În primul rând, dacă îți propui "vreau să slăbesc x kilograme”, odată cu atingerea obiectivului îți dispare motivația. Nu e pentru că ești un om rău, ci așa funcționează mecanismele de recompensă din creierul nostru - după primirea recompensei, motivația scade". Citește mai departe>>

