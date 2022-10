Cum arată Andreea Bănică nemachiată, ”pătată toată”. ”Mă iubesc așa cum sunt” - Video. Reacții acide ale fanelor: Tristelor!

Andreea Bănică a postat un tutorial de make-up. Ea și-a arătat chipul fără machiaj, dar cu pistrui și pete și a dezvăluit că vara aceasta a fost o adevărată provocare, cu tot cu produsele cu SPF folosite.

“Gata și tutorialul de machiaj pe care mi l-ați cerut! Această vara ne-a dat bătăi de cap, iar eu am ieșit din ea pătată toată, cu toți factorii de protecție folosiți. Tenul meu nu este perfect, am pistrui și pete, însă cu un machiaj bun arată wow!” le-a spus Andreea Bănică fanilor de pe Instagram.

Mai mult, vedeta a dezvăluit că se simte foarte bine în pielea ei, asta după ce o fană a întrebat-o dacă nu a încercat să scape de petele pigmentare: ”Dacă mă deranja așa tare nu mă arătam. Cu un peeling se mai rezolvă, în rest, asta este pielea mea cu pistrui și pete, mă iubesc așa cum sunt”.

Internauții au reacționat:

”Nu sunt o fană înrăită a ta… dar meriți toate aplauzele pentru că, din punctul meu de vedere, ai curajul să te accepți așa cum ești și să te expui și fără machiaj… la rândul meu sunt femeie și garantat nu am poate nici un 0,001 la sută din reputația ta… felicitări!! Înainte de toate machiajele, de parfumuri și de varii nume suntem femei”

”Foarte tare, foarte asumată, foarte frumoasă!”

”Super Andreea, eu nici măcar nu pot pune așa un machiaj extraordinar de frumos :-) oricum ești frumoasă și fără și cu make up”

”Cel mai fain mi se pare ca te-ai expus așa pătată... Ești minunată”

Au fost și comentarii acide, dar care se pare că nu mai sunt prezente pe pagina vedetei, dar la care au făcut referire alte fane:

”Aoleeeeeu, superbeloooor unde erați, ptiuu pe voi. Femeia asta este trecută de 40 ani, când voi noaptea dormeați, ea susținea n concerte, era pe drumuri etc, are familie si copii. Apăi dacă voi aveți acasă cine să vă facă treburile, cine să aibă grijă de copii etc și dacă nopțile le dormiți atunci tăceți din gură și vedeți-vă de ograda voastră… ptiu pe voi de frumoase și deștepte!!! V-ați găsit voi să comentați! Dacă proștii ar lumina, păi România ar fi Las Vegas, nu ne-am mai trebui curent”.

”Dacă postezi machiată... da` ce dom`ne, nu mai știi să fii naturală? Dacă te vad oamenii (pardon, femeile... că doar ele comentează aiurea) nemachiată... Vaaaai, dar machiază-te! Cum să comentezi pe profilul unei femei pe care TU o urmărești pentru că o placi... Că nu-ți place cu arată? Cum să nu ai pic de bun simț? Cum dormiți noaptea? Ce câștigați dacă lăsați un comm plin de răutate? Trist.. Tristelor!”.

”Sunt doar cearcăne!!! Perfectelor!!! Nu îi definește frumusețea, petele maronii de sub ochi, este o femeie cu trăsături frumoase și asumată! Voi sunteți doar niste frustrate”.

(VIDEO) A moștenit-o pe mama sa. Cum cântă fiica Andreei Bănică?

Fiica Andreei Bănică este o tânără extrem de frumoasă, cuminte și talentată. Sofia a moștenit tot ce era mai bun de la mama ei. Este pasionată de muzică și cel mai probabil va urma o carieră în același domeniu cu Andreea.

La 13 ani, este deja apreciată de public. Dovadă stau cei aproape 24.000 de oameni care îi urmăresc activitatea de pe Instagram.

Fiica Andreei Bănică a lansat o piesă alături de mama ei și trupa The Mood. Melodia se numește ”Supererou”. Filmarea postată pe rețelele sociale a strâns zeci de mii de like-uri și comentarii de apreciere la adresa Sofiei. Vezi aici video

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Banica (@iamandreeabanica)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News