„Ceea ce vreau să transmit românilor, pentru că știu că acasă, între oameni, există un anumit tip de îngrijorare. Și este firesc să fie lumea un pic îngrijorată, dar vreau să fie extrem de clar că pentru noi, ca stat aliat - și repet bine că am avut moment în care am știut ce să facem și împreună cu întreaga clasă politică am decis să intrăm în NATO și UE - suntem astăzi în siguranță. Chiar dacă nu ne avantajează nici pe noi, insecuritate la nivel regional, riscuri directe la adresa României, în acest moment, nu avem, pentru că facem parte din cea mai importantă și de succes alianță din istoria umanității”, a spus Mircea Geoană, vineri seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii „În fața națiunii”.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a exclus, vineri, orice posibilitate de negociere a prezenţei militare a NATO pe teritoriul ţărilor membre, după ce Rusia a cerut ca toate trupele străine, armamentul şi alte echipamente militare grele să fie retrase din ţările care au aderat la această alianţă după 1997, menţionând explicit România şi Bulgaria.

„Răspunsul nostru a fost şi rămâne la fel de clar şi de transparent: nu există în niciun fel o modalitate de a negocia, de a compromite postura militară a NATO pe teritoriul ţărilor NATO. Este treaba NATO unde şi în ce configuraţie, în funcţie de nevoile de securitate, ne aşezăm prezenţa militară în ţările NATO”, a scris oficialul pe contul său de Facebook.

„Nu este problema Federației Ruse, așa cum noi nu spunem Federației Ruse unde să își pună sau să nu își pună propriile forțe pe teritoriul său. Ceea ce spunem Federației Ruse este că e totalmente anacronic și este o întoarcere în timp istoric către zone complicate ale istoriei europene, ideea că poți să ameninți cu incursiune militară un stat vecin, suveran, independent și democratic din Europa. Aceasta este linia cu adevărat roșie, nu cea pe care o spune șeful diplomației de la Moscova”, a adăugat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană. Mai multe declarații, AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News