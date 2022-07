Italia a declarat stare de urgenţă în cinci regiuni nordice din jurul fluviului Pad, pe fondul celei mai grave secete din ultimii 70 de ani, relatează postul BBC, citat de News.ro.

Emilia-Romagna, Friuli-Veneţia Giulia, Lombardia, Piemont şi Veneto vor primi 36,5 milioane de euro sub formă de fonduri de urgenţă pentru a combate deficitul de apă.

Seceta ameninţă peste 30% din producţia agricolă a Italiei, potrivit sindicatului agricol Coldiretti. Mai multe municipalităţi au anunţat deja că vor raţionaliza apa pentru a lupta împotriva secetei.

Vremea neobişnuit de caldă şi precipitaţiile scăzute din timpul iernii şi primăverii au agravat deficitul de apă în nordul Italiei.

”Starea de urgenţă are ca scop gestionarea situaţiei actuale cu mijloace şi puteri extraordinare”, a precizat Guvernul italian. De asemenea, Guvernul ar putea lua măsuri suplimentare dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte, scrie Economedia.ro.

Care este situaţia la faţa locului

Am ajuns în Bologna pentru o zi, însă am putut observa că, cel puţin în oraş, situaţia nu e chiar atât de gravă. Deşi înainte să plec citisem şi auzisem ştiri despre raţionalizarea apei şi despre restricţii privind folosirea acesteia la baie, bucătărie sau prin oraşe, realitatea e alta.

Nivelul apelor din oraş este, într-adevăr, scăzut. Dar, cu toate astea, fântânile arteziene sunt funcţionale, copacii şi gazonul sunt verzi, semn că se irigă, iar consumul apei pentru uz casnic nu a fost afectat.

Este cald în Italia? Cu siguranţă! Iar prognoza meteo pentru zilele viitoare nu arată deloc bine, cu temperaturi de 41 de grade prognozate în Bologna pentru începutul săptămânii viitoare. Dar nu se moare de sete în oraş. Ba chiar mai funcţionează şi cişmele de apă...

Altfel, când ajungeţi în Italia e musai să mâncaţi îngheţată, paste, şi să beţi cafea şi capuccino. Aş vrea să spun că şi pizza e obligatorie, dar probabil doar dacă vă va ajuta un italian get-beget să ajungeţi la o pizzerie adevărată va merita. Altfel, ce găsiţi la colţ de stradă s-ar putea să vă dezamăgească!

Cozile de la controlul de securitate, doar la tv

Am zburat cu aceeaşi companie low-cost şi la dus şi la întors. Dacă la zborul dus am avut noroc iar avionul a decolat la timp, la întoarcere şansa nu mi-a mai surâs, aşa că am aşteptat aproape 3 ore pentru decolare.

Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Ci despre mult anunţata şi temuta aglomeraţie din aeroportul Otopeni: coada de la securitate. Coadă care... nu există. Întâmplarea face că am zburat în ultima lună de două ori, la ore diferite, de pe aeroportul Otopeni. Şi nu a existat coadă pe Otopeni. De fiecare dată am avut 4 persoane în faţa mea, ceea ce a însemnat, poate, cinci minute de aşteptare.

E drept că în terminal, la porţile de îmbarcare, e mai aglomerat. Dar asta pentru că la fiecare poartă aşteaptă aproximativ 200 de persoane pentru îmbarcare, deci e normal să se mai aglomereze. Iar cum zborurile în această perioadă au şi întârzieri destul de mari...

În plus, deşi la întoarcere au fost debarcate peste 200 de persoane, aşteptarea la vamă a durat fix... 5 minute! Pentru că aproape toate ghişeele erau deschise, deşi era trecut de 2 noaptea.

Ce trebuie să ştiţi dacă aveţi zboruri programate în această perioadă

Nu contestă nimeni problemele din aeroporturi. Există posibilitatea de aglomeraţie, dar aceasta este, de cele mai multe ori, la birourile de check-in din aeroport. Aşa că ar fi indicat să vă faceţi check-in-ul de acasă. Nu e nevoie să vă tipăriţi biletul de avion, puteţi trece de securitate, de vamă şi de poarta de îmbarcare cu el în format electronic.

Încercaţi să ajungeţi la aeroport cu 2,5 - 3 ore înainte de zbor. Ştiu că înseamnă că veţi sta mult în terminal şi că vă veţi plictisi, dar asta vă garantează că, în cazul unei cozi, veţi putea ajunge totuşi la terminal (n.r. un lucru pozitiv l-am observat în Bologna, în aeroport - niciun pasager nu poate merge la controlul de securitate cu mai puţin de 2 ore şi jumătate înainte de zbor. Se evită, astfel, cozile).

Dacă sunt întârzieri mai mari de 3 ore sau dacă zborul este anulat, există un DOCUMENT fără de care nu trebuie să plecaţi din aeroport. CITEŞTE AICI DESPRE CE E VORBA

De asemenea, sunt multe probleme cu transportul bagajelor de cală la destinaţie. Pentru evitarea neplăcerilor, indicat este să călătoriţi cu bagaj de mână. Dar, dacă e musai să aveţi bagaj de cală şi sunt probleme, IATĂ AICI CUM LE REZOLVAŢI

*acest articol reprezintă o opinie

