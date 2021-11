Cristina Spătar, probleme financiare!? ”Nu este cea mai bună perioadă”

Cristina Spătar a vorbit recent despre eventualele probleme financiare. Aceasta susține că nu este nimic adevărat, scrie romaniatv.net.

”Eu am cochetat odată cu plecarea în Anglia, alături de prietena mea, Rocsana Marcu. Atunci am vrut să plec, demult, am avut aşa o idee. Atunci l-am întrebat pe fostul soţ şi nu a vrut să îmi dea semnătură pentru copii, iar eu fără copiii mei nu plec nicăieri. Eu merg des în Anglia, acolo stă sora mea. Mi-ar plăcea să fac pasul ăsta, de a mă muta acolo, pentru copii. Nu cred că este cea mai bună perioadă pentru niciun artist. Am fost recent în Dubai şi mi-a plăcut mult, mai degrabă acolo m-aş muta. Cu Alin nu mai păstrez legătura deloc. Copiii vorbesc cu el. De fiecare dată când plec, nu îi las la bunica, îi duc fix la el acasă. Cu soacra mea nu mai sunt atât de apropiată, sunt foarte prinsă cu treabă, să găsesc soluţii să produc proprii bani, să îmi pot creşte copiii. Sunt o persoană puternică, nu clachez aşa uşor”, a declarat Cristina Spătar, în emisiunea „La Măruţă”.

Cristina Spătar are probleme financiare?

Cristina Spătar a fost afectată de pandemia de COVID-19 din punct de vedere financiar. Din cauza lipsei concertelor, Regina Muzicii R`n`B are în prezent probleme cu banii și se gândește chiar să părăsească România, scrie Tabu.ro. Se pare că vedeta a fost câteva zile în Londra pentru a testa terenul. Artista s-a uitat după un loc de muncă, dar și după o nouă casă.

„Cristina a plecat joi și va sta câteva zile. Are niște apropiați aici care vor să o ajute. Ea este o persoană creativă, ar putea avea oportunitatea unui loc de muncă frumos și bine plătit. În imobiliare sunt căutate persoane”, a povestit un apropiat de-al vedetei pentru Click!

Se pare că banii obținuți în septembrie i-ar fi ajuns acesteia până la un punct. Restricțiile și-au pus amprenta asupra încasărilor vedetei. Aceasta are de achitat leasingul mașinii, dar și chiria pentru apartamentul în care stă cu cei doi copii.

„Toți artiștii o duc rău. Nu știu ce se va întâmpla de acum încolo, vom vedea. Cristina este una dintre persoanele care se află în această situație ingrată. Și anul trecut a fost greu, acum la fel, a cântărit foarte bine lucrurile și a decis să plece din țară. Are pe cineva în Anglia care o va ajuta și deja face demersurile necesare. Nu știm cât de repede sau cât de târziu se va întâmpla, cert este că ea este foarte hotărâtă și deja merge acolo să se intereseze”, a mai spus sursa.

