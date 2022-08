Cristina Spătar, pe masa de operație: Aveam niște dureri cumplite de cap de ani de zile

Săptămâna trecută artista a suferit o operație de sinuzită pentru că nu se mai putea trata altfel și nu mai putea suporta durerile groaznice de cap.

“Sunt bine acum! Mă simt chiar foarte bine! A venit sora mea din Italia în țară, o să plec cu ea în Italia pe 4 august și mă întorc pe 8-9. M-am operat săptămâna trecută de sinuzită. Am fost norocoasă pentru că am avut parte de o super echipă de medici. Și sunt foarte impresionată de profesorii doctori pe care îi avem în România! Mă așteptam să am dureri după operație, dar nu am luat nici măcar un calmat!”, a povestit Cristina Spătar pentru ciao.ro.

"Aveam niște dureri cumplite de cap de ani de zile"

“Nu știu exact cât a durat operația, o oră–jumate, două, cert este că medicii au zis că mă țin internată o săptămână și eu am stat doar de luni până joi în spital. M-am operat la Spitalul Panduri ORL, de stat, la domnul Profesor Doctor Zainea la care este foarte greu de ajuns, pentru că este foarte căutat de către pacienți.

Aveam niște dureri cumplite de cap de ani de zile, foarte puternice și nu îmi treceau deloc. Zilnic luam câte un Nurofen, și nu cedau. Anul trecut am ajuns la urgență cu dureri mari de cap. Doctorii m-au întrebat cum am stat așa. La un CT dentar am descoperit o sinuzită maxilară stângă, mi-am făcut și un CT cerebral.

După operația de sinuzită mă simt mai bine, și vocea, corzile vocale, mă simt super OK, am intrat pe mâinile unor super profesioniști, cărora vreau să le mulțumesc din toată inima. Înseamnă enorm de mult că a fost super ok operația și am scăpat de durerile de cap”, a mai spus vedeta.

"Am reușit să îmi iau o casă la care visam de ceva timp"

“Sunt foarte fericită pentru că am reușit să îmi iau o casă la care visam de ceva timp. A fost ca un cadou pe care mi l-a făcut Dumnezeu la 50 de ani! Chiar de ziua mea am bătut palma cu proprietarul și am semnat contractul! Casa este la roșu, echipa de constructori este chiar acum acolo, o renovez.

Locuința este tot în comunitatea Crevedia, acolo unde copiii mei au crescut, unde am locuit anterior. Copiii mei au prieteni acolo, verișori, bunici, acolo merg la școală. Ne vom muta la sfârșitul lunii septembrie! Suntem foarte încântați și eu și copiii! Căsuța are aproape 500 metri pătrați și aproape 1000 metri pătrați ieșire la lac.

Și copiii sunt nerăbdători și mă întreabă cum o să arate camerele lor. Peste o lună începem finisajele, acum alerg după gresie, faianță, tapet. Să vină multe evenimente ca să plătesc și eu căsuța! Suntem fericiți!”, a spus Cristina Spătar.

"Sunt o persoană puternică, nu clachez aşa uşor"

Spre sfârșitul anului trecut, Cristina Spătar a vorbit despre zvonurile potrivit cărora ar fi avut probleme financiare.

”Eu am cochetat odată cu plecarea în Anglia, alături de prietena mea, Rocsana Marcu. Atunci am vrut să plec, demult, am avut aşa o idee. Atunci l-am întrebat pe fostul soţ şi nu a vrut să îmi dea semnătură pentru copii, iar eu fără copiii mei nu plec nicăieri. Eu merg des în Anglia, acolo stă sora mea. Mi-ar plăcea să fac pasul ăsta, de a mă muta acolo, pentru copii. Nu cred că este cea mai bună perioadă pentru niciun artist.

Am fost recent în Dubai şi mi-a plăcut mult, mai degrabă acolo m-aş muta. Cu Alin nu mai păstrez legătura deloc. Copiii vorbesc cu el. De fiecare dată când plec, nu îi las la bunica, îi duc fix la el acasă. Cu soacra mea nu mai sunt atât de apropiată, sunt foarte prinsă cu treabă, să găsesc soluţii să produc propriii bani, să îmi pot creşte copiii. Sunt o persoană puternică, nu clachez aşa uşor”, spunea Cristina Spătar, în emisiunea "La Măruţă".

