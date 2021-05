Cristian Diaconescu: Da, merg la înviere. Am învăţat cu Steinhard, care s-a creştinat cu un ibric, evreu fiind. Chiar cred

Preşedintele PMP a reacţionat, după ce i s-a adus în atenţie faptul că în România se fac extrem de multe atacuri puternice la adresa Bisericii Ortodoxe, dar şi că opţiunea de a fi religios şi de a merge la biserică a căpătat o miză politică.

"Din păcate, nu pe variantele de atitudine publică prin care valoarea credinţei să fie recunoscută şi confirmată. Multă lume spune că este foarte ataşată de credinţă. La polul opus sunt cei care se opun total. E o gestică pe care eu nu o înţeleg. E o delimitare publică, dar nu ştiu pe ce logică", a spus Cristian Diaconescu.

PMP, partid conservator

"PMP este un partid conservator, care însă nu se depărtează şi nu se va depărta de ceea ce înseamnă valori europene şi euro-atlantice. Am lansat o moţiune, numită România Respectată. Insist foarte mult pe acest aspect, pe substanţierea cuvântului respect. Încercăm în egală măsură să transmitem un mesaj de profesionalism, am adus nişte colegi cu experienţă ministerială, avem 7-8 miniştri în conducerea acestui partid. Partidul rămâne ferm de dreapta, conservator", a declarat Cristian Diaconescu în cadrul unui interviu pentru DC NEWS.

Întrebat dacă va merge la slujba de înviere, Cristian Diaconescu a răspuns categoric că "da, absolut. Am mers în fiecare an, chiar şi înainte de 1989. Am învăţat engleza şi franceza cu Nicolae Steinhardt, care din evreu s-a creştinat cu un ibric. Chiar cred în lucrurile astea".