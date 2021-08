Criminalul educatoarei din București: Drac cu chip de înger. Mă bătea, mă făcea jegos

Bărbatul care și-ar fi ucis fosta soție, educatoare în București, nu își recunoaște faptele. Mai mult, acesta a făcut mai multe declarații controversate în fața magistraților de la Tribunalul București. Între timp, arma crimei a fost găsită în maşina soţului educatoarei, iar analiza ADN a confirmat că era sângele femeii.

Suspectul, despre soția sa: Drac cu chip de înger

“Era de o răutate ieșită din comun. Drac cu chip de înger. Nu accepta sub nicio formă împăcarea. I-am zis că ne am putea foarte ușor găsi eu pe cineva și tu pe altcineva, dar mai târziu vom regreta amândoi. Am luptat pentru ea și cele doua fete și nu am vrut să de destrame căsnicia în ciuda caracterului.

Mă și bătea, uitați, am o zgârietură de la unghiile ei, mă bătea și mă făcea jegos. Mereu am bănuit o că dacă nu dorea să se împace cu mine avea pe altcineva. Eu i-am găsit locul de munca la grădiniță prin intermediul surorii mele. Eram afectat pentru că solicita numeroase ordine de protecție iar eu eram alungat trei luni din casa mea, timp în care nu puteam să mi văd fetele și ea făcea ce voia ea.

Am îmbrâncit-o, dar palma nu am ridicat o la ea niciodată, dimpotrivă, ea sarea la bătaie. Țipa mereu, zbiera și din jegos nu mă scotea, așa, intre ghilimele jegos. M-am lăsat pe mine și am luat mereu pentru ele haine de firma, adidași de firma, trotineta electrica. Eu sunt jurist de profesie și în ultima vreme lucram la firma de mâncare” a fost declarația criminalului, în sala de judecată, potrivit Antena 3.

Detalii despre crimă

Liliana este numele educatoarei care, la 48 de ani, mamă a două fete minore, una de 12 ani, alta de 17 ani și cu zece ordine de protecție, avea să-și găsească cumplitul sfârșit. Aceasta a fost înjunghiată de mai multe ori chiar în casa în locuia, joi dimineaţă.

Femeia ar fi fost omorâtă cu sânge rece chiar de către soțul său, Faur Valentin Nicuşor, cu care se afla în proces de divorţ. Ea ar fi cerut anterior mai multe ordine de restricție împotriva lui. Bărbatul este taximetrist, potrivit Antena 3. El este absolvent de Drept și a fost jurist până acum 3 ani. Cele două fete pe care cei doi le au erau în tabără la mare și munte în momentul crimei.

VEZI ȘI: Soțul educatoarei din București nu își recunoaște crima. "Nici mort nu voi scoate vreun cuvânt despre ce s-a întâmplat"