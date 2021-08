Creatorii vaccinului AstraZeneca folosesc aceeași tehnologie pentru a crea un ser împotriva ciumei

Cercetătorii britanici din spatele vaccinului Covid-19 de la AstraZeneca au început primele testări clinice pentru un nou ser împotriva ciumei. Conform BBC, unul dintre voluntari, Larissa, în vârstă de 26 de ani, spune că speră să salveze vieți prin participarea la cercetarea de la Universitatea din Oxford. Ea este studentă la genetică în cadrul instituției.

Prima etapă a testărilor clinice va cuprinde 40 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani. Cercetătorii spun că imunizarea caută să elimine bacteria amenințătoare de sute de ani, însă tehnologia va fi aceeași ca cea folosită pentru vaccinul Covid-19.

Ciuma este mai degrabă o lecție de istorie pentru noi, dar în alte zone provoacă încă morți

Pentru mare parte din lume, ciuma este mai mult o lecție istorică decât o amenințare reală. Ciuma Neagră a omorât aproape jumătate din populația Europei în secolul al XIV-lea. Însă mai sunt cazuri de ciumă din care oamenii mor în Africa, Asia și America. În 2017, o epidemie locală a ucis 171 de persoane în Madagascar.

În prezent, antibioticele pot fi folosite pentru a tratat boală dacă sunt administrate din timp. Însă, multe dintre regiunile de risc sunt foarte îndepărtate, iar un vaccin eficient și sigur ar oferi o nouă modalitate de a proteja vieți. Testările clinice vor vedea cât de bine recunoaște corpul ciuma și cât de eficient o înfruntă după vaccinare.

Ce spune Larissa

„Sunt suficient de norocoasă să trăiesc în timpuri în care omenirea dezvoltă vaccinuri. Astfel, când am văzut că există un studiu care caută să dezvolte un vaccin împotriva unei boli care a existat de 2.000 de ani și a ucis milioane și milioane de oameni, nu am ezitat, doar am vrut să-mi fac datoria”, a transmis tânăra studentă, Larissa. Întrebată despre frica de eventuale efecte secundare, ea a spus: „Nu prea îmi fac griji”.

„Vaccinul despre care este vorba folosește aceeași platformă precum vaccinul Covid-19, care a fost administrat la milioane de oameni pe plan mondial”, a adăugat ea, fiind sigură de beneficiile imunizării.

Precum vaccinul AstraZeneca, acest nou ser folosește o versiune mai slabă a virusului care provoacă răceala comună – un adenovirus. Acesta este prelevat de la cimpanzei și este modificat genetic pentru a nu cauza o infecție la administrare. Vaccinul pentru ciumă nu conține bacteria pentru a cauza infecția, însă include genele care generează proteinele bacteriei Yersinia pestis. Astfel, sistemul imunitar este învățat cum să lupte împotriva unei infecții reale în caz că intră în contact cu ea.