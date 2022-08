Covid-19: Un milion de decese la nivel mondial începând din ianuarie 2022

Pandemia de COVID-19 a provocat încă un milion de decese la nivel global începând din luna ianuarie a acestui an, a anunţat joi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care îndeamnă guvernele lumii să îşi accelereze campaniile de vaccinare, în contextul în care o treime din populaţia mondială nu este încă vaccinată împotriva noului coronavirus, informează AFP.

"Am depăşit pragul tragic de 1 milion de decese cauzate de COVID-19 de la începutul acestui an", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferinţă de presă.



El a cerut guvernelor din lumea întreagă să îşi intensifice eforturile pentru vaccinarea tuturor angajaţilor din sănătate, a persoanelor vârstnice şi a persoanelor din categoriile cele mai expuse la riscuri medicale, pentru a se obţine astfel o acoperire vaccinală de 70% la nivelul populaţiei globale.



În ianuarie 2022, OMS, Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) şi partenerii lor au înfiinţat Parteneriatul pentru livrări de vaccinuri anti-COVID-19 (CoVDP) cu scopul de a facilita distribuţia de doze în 34 de ţări în care acoperirea vaccinală era de sub 10% . Aproape toate aceste ţări, mai puţin şase dintre ele, se află în Africa.



De acum, a anunţat Tedros Adhanam Ghebreyesus, doar 10 ţări au încă o acoperire vaccinală mai mică de 10%.



"Totuşi, mai sunt multe lucruri de făcut", a adăugat el.



Potrivit directorului OMS, o treime din populaţia mondială nu este încă vaccinată împotriva noului coronavirus, inclusiv două treimi din personalul medical şi trei sferturi din persoanele vârstnice din ţările cu venituri mici.



Potrivit celor mai recente statistici publicate de OMS, pandemia de COVID-19 a provocat 6,45 milioane de decese în lume după ce primele infectări au apărut la sfârşitul anului 2019 în regiunea oraşului Wuhan din China, notează Agerpres.

Revine masca din octombrie în Germania. Măsuri stricte

În această toamnă, germanii se întorc la masca de protecţie. Regulile pe tren şi avion vor fi mai stricte.

Ministrul german al sănătăţii, Karl Lauterbach, a declarat miercuri că se aşteaptă ca în toamnă să apară un nou val de cazuri de COVID-19, dar a eliminat posibilitatea închiderilor şcolilor şi a activităţilor comerciale, informează RADOR. Ministrul a făcut declaraţiile după o şedinţă de guvern în care au fost aprobate reguli mai stricte legate de purtatul măştii pe trenuri şi în avioane, măsuri care vor fi aplicate din luna octombrie.

Începând cu 01.06.2022, în Germania există doar categoria de zone cu variante ale virusului, regiunile care nu sunt incluse în această categorie fiind considerate fără risc epidemiologic în contextul pandemiei de COVID-19. Categoriile de zone de risc și zone de risc ridicat au fost eliminate.

Persoanele care s-au aflat, oricând în ultimele 10 zile anterioare intrării în Germania, în zone cu variante ale virusului au următoarele obligații:

- obligația de înregistrare, înainte de sosirea în Germania, pe portalul www.einreiseanmeldung.de;

- obligația de a prezenta la intrarea pe teritoriul federal documente care atestă rezultatul negativ al unui test pentru COVID-19 tip PCR, PoC-NAT sau echivalent, valabil 48 de ore. Dovada vaccinării sau a vindecării nu este suficientă în acest caz. Copiii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la obligația de a prezenta dovada testării;

- obligația autoizolării timp de 14 zile imediat după sosirea în Germania, dacă nu este prezentată dovada vaccinării complete cu un vaccin pe care Institutul Robert-Koch îl consideră eficient împotriva variantelor de virus din zona de călătorie cu variante ale virusului. În timpul autoizolării nu este permisă părăsirea locuinței sau primirea vizitatorilor, încălcarea regulilor fiind sancționată cu amenzi. Această obligație se aplică și copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Ca regulă generală, nu este permisă intrarea în Germania din zonele de risc cu variante de virus. Sunt admise următoarele excepții de la măsura interzicerii accesului: persoanele care folosesc exclusiv zona de tranzit a unui aeroport german în scopul continuării călătoriei către un alt stat în care au dreptul să intre, cetățenii germani și membrii de familie ai acestora, persoanele cu reședință sau drept de ședere în Germania, transportatorii de mărfuri, personalul medical, persoane care au un motiv umanitar sau medical urgent, persoane care călătoresc din însărcinarea AIEA sau ONU și lucrători considerați necesari pentru menținerea funcționalității unor companii din branșe relevante din punct de vedere sistemic.

Milioane de oameni așteaptă la coadă pentru testele Covid în condiții de căldură extremă

Metropola chineză Chongqing a desfășurat teste Covid în masă în zona sa centrală, pe fondul unui val de căldură record, lăsând milioane de locuitori stând la soare ore în șir, în timp ce se confruntă cu temperaturi extreme și penurie de energie.

Măsurile stricte zero-Covid adoptate de mega-orașul Chongqing pentru a limita un focar în curs de dezvoltare sunt cea mai recentă dificultate pentru locuitorii care trec deja de un val de căldură paralizant, de o secetă severă și de incendii de pădure.

Chongqing a raportat miercuri 40 de infecții cu Covid-19, ridicând totalul la 146 de cazuri de la jumătatea lunii august. Autoritățile au ordonat ca peste 10 milioane de oameni din cartierele urbane centrale ale orașului să se supună testelor obligatorii Covid miercuri, când cea mai ridicată temperatură din Chongqing a depășit 40 de grade Celsius.

Peste 3.800 de locuri de testare temporare au fost amenajate în districtele centrale. Fotografiile de pe rețelele sociale chineze arată că rezidenții formează rânduri lungi la site-uri, unii leșinând la căldură intensă.

Un videoclip difuzat pe scară largă arată o stradă plină de sute de oameni care, aparent, așteaptă la coadă pentru testele Covid, majoritatea purtând măști de față. În fundal, pene de fum de la incendiile de pădure se ridică deasupra orizontului portocaliu pal, potrivit CNN.

”Sunt 43 de grade, oamenii din Chongqing sunt deja întinși la limită”, a spus un rezident pe Weibo, platforma similară Twitter a Chinei.

Pentru a se asigura că locuitorii din raioanele centrale respectă mandatul de testare, autoritățile au transformat codurile de sănătate de pe telefoanele mobile ale tuturor în portocaliu. Codurile vor deveni verzi numai după ce vor finaliza testele Covid.

Un cod verde este o condiție prealabilă pentru viața de zi cu zi în China, unde libertatea de mișcare este dictată de un sistem de coduri de culori impus de guvern pentru a controla răspândirea virusului.

Rezidenții care nu au fost testați nu vor avea voie să participe la adunări, întâlniri sau activități de afaceri și nici nu pot intra în spații publice aglomerate, închise, potrivit autorităților.

Zeng Meng, 42 de ani, rezident din Chongqing, a declarat că un mesaj din aplicația sa de cod de sănătate i-a spus să facă un test Covid miercuri în jurul miezului nopții.

”Forțarea a peste 10 milioane de oameni să facă teste Covid la temperaturi atât de ridicate este deplorabil”, a spus el. ”Acest lucru nu este nici științific, nici rezonabil, nici legal”.

Zeng a spus că el a refuzat să se supună testării, însă joi i s-a interzis să intre într-un supermarket din cauza unui cod portocaliu în aplicația sa de sănătate.”Măsurile excesive anti-Covid ne-au provocat mari neplăceri. Mulți dintre prietenii mei le detestă să fie forțați să facă teste Covid”, a spus el.

