COS Târgoviște, repus în funcţiune. Florin Spătaru: "România este într-o situaţie favorabilă" - Care este obiectivul final la nivel național

"COS Târgoviște a fost repus în funcţiune, ca urmare a deciziei investiționale din partea celor de la Beltrame şi cred că ăsta este un lucru foarte important, pentru că acest oţel special este folosit în multe alte sectoare industriale. Unul dintre sectoarele de care vorbim este industria de apărare. Pe de altă parte, acum câteva ore, m-am întâlnit cu domnul Sanjeev Gupta, proprietarul de la Galaţi, şi am discutat despre programe investiţionale şi paşii pe care ar trebui să îi facem pentru a concretiza acest program investiţional. Am discutat şi despre întreruperea lanțurilor de aprovizionare şi care sunt măsurile pe care ei le-au întreprins pentru a avea acest oţel. Ştiţi cum e? Oţelul este ca sângele pentru corpul uman în industrie. Fără oţel, fără a avea această securitate a aprovizionării pe zona siderurgică, am putea avea mari probleme. România este într-o situaţie favorabilă, din punctul ăsta de vedere, pentru că avem câteva entităţi cu care producem", a spus Florin Spătaru, la DCNews TV.

Obiectivul final la nivelul României

"Înainte de a veni la dumneavoastră, ne-am întâlnit cu constructorii, să identificăm problema şi soluţiile. Soluțiile nu vin doar de la Guvern, ci şi din discuţiile pe care le avem şi din acea comunicare pe care o avem cu cei care lucrează acolo pentru a putea identifica ce putem să facem. Am făcut un pas pentru energie. Cu siguranţă vom face paşi în domeniul investiţional. Guvernul are, în 2022, 800 de miliarde de lei, pentru investiţii, pe care vrem să îi ţine, nu să îi cheltuim pe altceva şi să nu generăm acel factor de multiplicare, pentru că obiectivul final, la nivelul României, îl reprezintă industrializarea României şi asta este perfect posibil", a mai spus ministrul.

200 de noi locuri de muncă

Cu ocazia finalizării achiziției COS Târgoviște, reprezentanţii Beltrame au avut miercuri o întâlnire cu premierul Nicolae-Ionel Ciucă. În cadrul întâlnirii compania italiană a prezentat planurile de investiţii majore în retehnologizare, pentru producerea de oţeluri speciale în condiţii de protejare a mediului.

Aceste investiţii vor genera încă din prima etapă 200 de noi locuri de muncă, până la finalizarea planurilor de dezvoltare fiind crea în total peste 1.000 de locuri de muncă, potrivit publicației Ziarul Financiar.

