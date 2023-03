Corina Crețu a depus actele pentru cetățenia Republicii Moldova

Europarlamentarul Corina Creţu a declarat joi că a depus actele pentru a obţine cetăţenia Republicii Moldova, o decizie luată în memoria bunicilor săi, refugiaţi din Basarabia în România, conform Agerpres.



Este pentru a doua oară când europarlamentarul încearcă să obţină cetăţenia acestei ţări.



„Am depus prima oară actele pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova la începutul anului. Din păcate, mi s-au cerut acte suplimentare pentru că, de pildă, bunicul meu era trecut Alexe în unele acte şi Alexie în alte acte. Mă surprinde puţin această birocraţie excesivă cu nişte acte. Este evident că erau aceleaşi nume ale părinţilor. Am fost puţin dezamăgită, dar am vorbit din nou cu consulul Republicii Moldova, am depus din nou actele şi nu mă las. Pentru că nu înţeleg cum se dă foarte uşor pentru unii cetăţenie şi pentru alţii mai puţin uşor. Deşi, eu, întotdeauna, am fost alături de Republica Moldova. Să sperăm că a doua solicitare pe care am transmis-o va primi răspuns pozitiv“, a afirmat, pentru Agerpres, Corina Creţu.

Bunicii materni ai Corinei Crețu au fost români din Basarabia





Europarlamentarul a adăugat că doreşte obţinerea cetăţeniei moldoveneşti în memoria bunicilor săi din partea mamei, care s-au refugiat din Basarabia în România, unde au trebuit să o ia de la capăt.



„Bunicul meu a făcut Facultatea la Toulouse şi mai apoi a venit să o ia pe bunica mea în căsătorie. Ideea lor era să ajungă în Franţa, dar n-au mai putut trece de România. Au venit în România când mama avea 2 ani şi, în final, au trebuit, din ceea ce erau la Chişinău, oameni aşezaţi, realizaţi, să o ia de la capăt în România. Eu am crescut cu ideea că noi suntem din Ardeal, pentru că tatăl meu este din Sălaj şi ne-am făcut toate vacanţele acolo. Mama mea şi bunica nu vorbeau foarte mult despre faptul că erau refugiaţi din Basarabia. Am aflat, sigur, cu trecerea timpului. O ţin minte pe bunica, în 1978, când a primit aprobarea să mai viziteze o dată Republica Moldova, şi îmi amintesc că eram în Gara de Nord şi bunica a spus că poate să moară acum, că s-a întors de la Chişinău“, a spus Corina Creţu.



În această decizie a cântărit mult şi războiul din Ucraina.



„Când a izbucnit războiul din Ucraina, mi-am spus că, în memoria lor, a faptului că mama a fost obligată cumva să ascundă tot timpul că au fost refugiaţi, trebuie să încerc să obţin cetăţenia. Nu vreau acest lucru decât pentru liniştea bunicilor mei. E tot ce aş putea să fac ca ei să se considere împăcaţi. Pentru că au suferit foarte mult. Ne simţim şi eu, şi familia noastră cumva vinovaţi pentru că nu n-am ştiut toate aceste drame prin care au trecut, iar acum, când vedem poporul ucrainean prin ce trece, ne dăm seama prin ce au trecut şi ei până s-au stabilit undeva“, a mai afirmat Corina Creţu.



Eurodeputatul Corina Creţu a fost prezentă la lansarea ediţiei în limba engleză a cărţii „Ostatic în propria ţară“, scrisă de Ion Iovcev, care a avut loc joi, la Parlamentul European.

