Corina Caragea, pretențioasă la cadouri: Nu mă bucur la orice cumpărat la repezeală

"Sunt tare dificilă când vine vorba de cadouri. Pentru că nu mă bucur la orice cumpărat la repezeală, să fie. Și sunt o persoană destul de transparentă. Cei cărora le pasă cu adevărat, mă cunosc și depun un efort să pregătească un cadou potrivit – mă bucură cel mai mult. Sunt puțini, dar valoroși. Prefer să nu primesc niciun cadou, decât să fie ceva nepotrivit. Așadar, mă bucură interesul cu adevărat pentru oferirea unui cadou potrivit și mă bucură experiențele oferite, mai puțin decât obiectele", a spus Corina Caragea pentru viva.ro.

Pe ce își cheltuie banii Corina Caragea

"Călătoriile sunt cele care îmi consumă toți banii și nu îmi pare rău. Nu trag linie, mai bine așa. Am o listă lungă de destinații în care nu am ajuns și mi-aș dori pe viitor – America de Sud, Australia, Africa de Sud și locuri în care abia aștept să mă întorc – Hawaii, New York", a mai spus vedeta.

"Călătoriile sunt cea mai bună lecție de dezvoltare personală și nu numai. Tocmai pentru că te trezești în multe situații neprevăzute din care trebuie să ieși cumva. Îți testează limitele, relațiile, principiile și te îmbogățesc cu totul. Am întâlnit oameni atât de diverși, sărăcie în toate formele ei, am pierdut avioane, bagaje, acte, am mâncat în locuri în care nu credeam că voi călca vreodată, am râs, am plâns, mi-am făcut atâtea amintiri pe care nu le-aș fi adunat stând comod acasă", a povestit Corina Caragea.

În vară, Corina Caragea explica și cum reușește să economisească bani atunci când planifică o vacanță. "De exemplu, de multe ori mă cazez mai la periferie sau chiar în orașul de lângă. Așa am făcut la Veneția. Este adevărat că am fost cu mașina și m-am cazat undeva lângă Veneția, pentru că în Veneția e foarte scump, e foarte aglomerat, și atunci am profitat că sunt cu mașina și dau de trei ori mai puțin în orașul de lângă”, a zis Corina Caragea în cadrul emisiunii "Vorbește lumea" de la ProTV.

