Contor de gaze sfințit și inaugurat cu pâine și sare în Botoșani. Prof. Raluca Radu: Când vor fi făcut canalizare în sat la noi, tot așa, ar trebui să vină preotul să o sfințească

Deputatul și primarul au adus la festivitatea de inaugurare a contorului de la școala din Frumușica, un sobor de preoți, alături de un alai de directori de instituții descentralizate, care au tăiat panglica de pe contor, potrivit Botoșani Necenzurat.

Fara precedent, in momentul in care presedintele PNL a taiat panglica, contorul a inceput sa se invarta iar vantul sa bata prin buzunarele celor prezenti la festivitate, mai menționează sursa citată.

Costel Șoptică a anunțat evenimentul pe Facebook

„Astăzi la Frumușica s-a scris #ISTORIE! Primarul Constantin Bălășanu a făcut de ziua lui un mare cadou cetățenilor comunei pe care acesta o conduce.

S-a inaugurat branșarea la gaz metan a comunei prin racordarea școlii, urmând ca în perioada imediat următoare să aibă parte de acest privilegiu toți cetățenii.

Felicitări echipei din primăria comunei Frumușica, constructorului care a realizat lucrarea și nu în ultimul rând primarului Constantin Bălășanu.

Totodată, îi urez domnului primar la mulți ani, sănătate, putere de muncă și mult succes în realizarea a cât mai multe proiecte absolut necesare comunității pe care acesta o reprezintă!!!”, a scris deputatul PNL.

Raluca Radu, cadru didactic și cercetător de media al Universității din București, a comentat acest subiect pe pagina sa de Facebook.

”Când vor fi făcut canalizare în sat la noi, tot așa, ar trebui să vină preotul să o sfințească să vă explic de ce.

Scena 1. Familia mea are o casă la țară. acum câțiva ani am venit cu o echipă să monteze două uși cu geam tip termopan. aveau nevoie de curent electric, nu era în tot satul, așa că am sunat la furnizor. nu sunase nimeni, cu toate că era curentul căzut de mai multe ore. nu avea curent nici magazinul sătesc „La tata”, de peste drum. nici „La tata” nu sunase, cu toate că nu mai vindea nimic (nu putea cântări). furnizorul de electricitate nu a găsit satul în sistem, când a încercat să înregistreze reclamația. până la urmă, au pus ușile cu unelte care funcționau pe baterie (erau pregătiți băieții pentru toate situațiile)



Scena 2. Toate satele din jur au canalizare sau au lucrări în desfășurare pentru apă curentă și canalizare. noi avem apă curentă în sat, dar multe familii nu au tras-o în curte. vecinul nostru chiar ne-a întrebat, acum vreo 20 de ani, de ce să-și tragă apă? ce să le dea de făcut copiilor (în afară de a aduce apa de la fântână)? în momentul respectiv trebuia numai să sape șantul, de la noi la el. țeava fusese trecută pe sub drum de noi. ei, și acum poate vine canalizarea. „nu vor face la noi, sunt sigur”, mi-a zis alt vecin, un om tânăr, dar care a trăit toată viața în satul acela (în afară de o scurtă perioadă, în care a muncit în construcții în afară).



Să ne mirăm că vine preotul să facă o slujbă pentru instalația de gaze? Nu! mai bine să ne aducem aminte cum suntem de fapt - câte localități nu au gaze, apă curentă, canalizare. și câte localități nu sunt găsite „în sistem” de furnizorii de electricitate am pierdut trei decenii fără prea mari progrese în a crește gradul de civilizație și fiecare pas înainte merită sărbătorit chiar și cu un sobor de preoți, o panglică, pâine și sare. dacă de asta e nevoiesă ne mișcăm în direcția corectă, atunci să se facă pâine și să se taie panglici”, a scris Raluca Radu pe Facebook.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News