Constantin Bălăceanu Stolnici predă la 98 ani. Cum să ai un creier de academician până la aproape un secol de viață

Întrebat cum să ne păstrăm creierul tânăr la 98 de ani, Constantin Bălăceanu Stolnici a spus: ”Creierul e o mașină foarte curioasă. Orice mașină dacă o luați, cu cât lucrează mai mult, cu atât se uzează mai mult. La creier, e invers. Cu cât lucrează mai mult, cu atât se păstrează la capacitățile sale funcționale. Deci, nu vă lăsați niciodată de a antrena creierul, cu tot felul de operațiuni, de memorie, de judecată și așa mai departe, jocuri inteligente, cuvinte încrucișate, citiți, scrieți, adică aveți o permanentă gimnastică a sistemului nervos. Asta menține creierul în activitate și activitatea menține creierul biologic”.

”Eu nu antrenez creierul. Eu am treabă multă, de abia îmi ajunge timpul. După ce am terminat toate ritualurile de dimineaţă, mă aşez la masă, la calculator, stau câte 4-5 ore, scriu, citesc pe calculator. Am o problemă cu ochii. Pot să citesc şi cărţi, dar e un efort prea mare pentru mine şi citesc pe calculator. Citesc cărţi, citesc articole, informaţii, aspecte de cultură şi aşa mai departe. Pe calculator, asist la piese de teatru, la concerte, mă mai plimb câteodată, merg și mă plimb prin oraș, fac excursie, așa că am o activitate intelectuală, culturală foarte intensă pe grafica calculatorului. Bineînțeles că fac și treabă, îmi pregătesc cursuri, fiindcă eu predau cursuri, îmi pregătesc conferințele la congrese, îmi pregătesc intervențiile la simpozioane, îmi pregătesc articole, așa că sunt într-o activitate permanentă, de la 9 dimineața până la 21.00 seara”, a mai zis profesorul.

Predă trei cursuri. Vrea să lucreze până în ultima zi a vieții

”Nu am ieșit la pensie. Sunt cu carte de muncă la Universitatea Ecologică, sunt profesor, predau trei cursuri, un curs de anatomie a sistemului nervos, un curs de genetică și un curs de antropologie. Eu zic că lucrez până la sfârșit. Eu am oroare de omul parazit. Eu nu m-am plictisit niciodată”, a mai spus Constantin Bălăceanu Stolnici într-un interviu cu jurnalista Mihaela Bîrzilă la News Magazin de la Antena 3.