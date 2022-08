Concert Foreigner pe RADIO DC NEWS: ”Can't Slow Down... When It's Live 2010"

Radio DC News vă aduce duminică, de la ora 23.59, un nou concert de excepție. În această noapte vor cânta pe Radio DC News cei de la Foreigner, în concertul ”Can't Slow Down... When It's Live 2010”.

”Can't Slow Down... When It's Live” a fost înregistrat pe 16 martie 2010 în Nashville, Tennessee, la Ryman Auditorium, cu excepția piesei „Can’t Slow Down” înregistrată la Seebronn, Germania, pe 31 iulie 2010 și aduce la un loc toate hiturile celor de la Foreigner.

Nu lipsesc melodii precum ”I Want To Know What Love Is”, ”Cold As Ice” sau ”Waiting For A Girl Like You”.

Vă așteptăm pe Radio DC News!

Foreigner

Trupa rock britanico-americană a luat naștere în New York, în 1976, de chitaristul și compozitorul britanic Mick Jones și de colegul britanic și fost membru King Crimson, Ian McDonald , împreună cu vocalistul american Lou Gramm. Jones a venit cu numele trupei, deoarece el, McDonald și Dennis Elliott erau britanici, în timp ce Gramm, Al Greenwood și Ed Gagliardi erau americani.

În 1977, Foreigner și-a lansat albumul de debut omonim, primul dintre cele patru albume consecutive care a fost certificat de cel puțin 5 ori cu disc de platină.

Foreigner a ajuns pe locul 4 în topul albumelor din SUA și în Top 10 în Canada și Australia, în timp ce a obținut două hituri din Top 10 în America de Nord, " Feels Like the First Time " și " Cold as Ice ".

Albumul lor din 1978, Double Vision , a avut și mai mult succes, ajungând pe locul 3 în America de Nord, cu două single-uri de succes, „ Hot Blooded ”, un hit nr. 3 în ambele țări, și piesa de titlu , pe locul 2 în SUA și un canadian nr. 7.

Al treilea album al străinilor, Head Games(1979), a ajuns pe locul 5 în America de Nord, producând două single-uri din Top 20, inclusiv piesa de titlu.

Următorul lor album, intitulat ”4” (1981) a ajuns pe locul 1 (timp de 10 săptămâni) în SUA și pe locul 2 în Canada, devenind în același timp albumul revoluționar al Foreigner. Trei dintre single-urile lui 4 au fost hituri: ”Urgent ” , "Waiting for a Girl Like You " , și ”Juke Box Hero".

În 1984, Foreigner a lansat cel mai mare album al său, iar single-ul de succes, "I Want to Know What Love Is ", care a ajuns pe primul loc în topurile din SUA, Marea Britanie, Canada și Australia, a devenit un hit al istoriei muzicii.

