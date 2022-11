"Comunitatea românească se descurcă foarte bine în viață”. Ica Tomi, președinta Asociației Salva din Spania: "Românii, oameni serioși și își fac foarte bine treaba”

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Ica Tomi, președinta Asociației Salva din Spania a dorit să mulțumească Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru tot sprijinul financiar pe care l-au oferit românilor din Spania.

„Noi sărbătorim Ziua României, sâmbătă, într-un alt mod: premiem românii de succes. Cu această ocazie, le mulțumesc celor de la Departamentul Românilor de Pretutindeni pentru că ne-au oferit sprijin financiar și astfel, acest vis a devenit realitate. Vom premia 13 persoane din artă, mass-media, folclor, sprijin pentru comunitatea româneasca, scriitori, antreprenori. Avem oameni deosebiți, iar prin acest proiect noi ne-am dorit să arătăm că există români de succes și să îi premiem.

Asociația Salva este funcțională din anul 2013. Avem activitate continuă, în momentul de față avem șapte proiecte în implementare în acest an, peste 400 de mii de euro fonduri și 9 angajați. Comunitatea românească are atât persoane care se descurcă foarte bine în viață, dar și persoane care nu se descurcă la fel, iar ca emigrant într-o țară străină este foarte complicat. Noi intervenim pentru aceste persoane vulnerabile, avem ajutoare de urgență.

În fiecare săptămână dăm la șapte familii alimente în valoarea de 100 de euro, pe tot timpul anului. Avem foarte multe persoane care vin la asociația noastră. Peste o mie de persoane ne-au călcat pragul în acest an și au apelat la ajutoarele noastre. Noi încercăm să îi ajutăm, dar și să îi îndrumăm pe piața muncii: avem cursuri de calificare, de informatică, limbă spaniolă, ca să se poate integra mai ușor pe piața muncii și inclusiv dăm posturi de muncă. Suntem cunoscuți în Madrid și chiar firme apelează la noi când au nevoie de muncitori, pentru că românii sunt foarte buni muncitori, sunt oameni serioși și își fac foarte bine treaba”, a spus Ica Tomi.

Ica Tomi: „Copiii trebuie să învețe limba română”

„În ceea ce privește educația, sâmbăta o dedicăm celor mici. Suntem singura asociație românească în orașul Madrid care are un spațiu și un sediu. Pe partea de cultural, noi ca asociație de-a lungul timpului am organizat spectacole destul de mari, dar mereu tematice. Am încercat să punem în scenă obiceiuri ca să vadă atât copiii românilor, cât și spaniolii, să ne înțeleagă mai bine și să ne cunoască cultura.

Am făcut festivaluri de folclor internațional, unde interpreții și artiștii care vin din România, vin pe banii lor. Chiar recent am avut două interprete de muzică populară din România. Este o bucurie și un privilegiu pentru noi că vin fără să ne ceară bani, pentru că știu că vor avea un public de bună calitate și numeros.

Anul acesta am înființat un grup de dansuri populare, dedicat copiilor, „Mugurașii Salvei”. Sunt copilași între 5 și 12 ani. Toate sâmbetele sunt dedicate copiilor. În prima parte se fac repetiții pentru dansuri, pentru care am cumpărat costume populare din fondurile proprii, în număr de 26.

Ei vor să învețe, vor să danseze și totodată în aceste sâmbete învață limba română, învață de unde vin, cine e România, cine sunt părinții. Noi încercăm să îi convingem atât pe părinți, cât și pe copii, să păstreze ambele culturi, pentru că nu se știe niciodată ce îți rezervă viața. Sunt familii care se întorc în România cu copii care abia știu limba, ei devenind practic emigranți în țara părinților.

De aceea noi insistăm foarte mult în acest sens ca și copii să învețe limba română, aici cu noi. Nu avem o școală, dar învață limba română jucându-se, citind, ascultând povești, despre România, despre basme”, a mai adăugat Ica Tomi la dezbaterea live "CULTURA DE ACASĂ! ROMÂNII, ÎNCOTRO?" transmisă pe platformele Știri Diaspora, DCNews și DCNewsTV dar și paginile de Facebook și canalele YouTube ale acestora.

