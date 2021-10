Colin Powell a murit din cauza unor complicații COVID

Colin Powell, primul secretar de stat american de culoare al cărui leadership în mai multe administrații republicane a contribuit la modelarea politicii externe americane în ultimii ani ai secolului XX și în primii ani ai secolului XXI, a murit din cauza unor complicații cauzate de COVID-19, a anunțat familia sa pe Facebook, potrivit CNN. El avea 84 de ani.

„Generalul Colin L. Powell, fost secretar de stat al SUA și președinte al Statului Major General, a decedat în această dimineață din cauza complicațiilor provocate de COVID-19", a scris familia Powell pe Facebook.

„Am pierdut un soț, un tată, un bunic remarcabil și iubitor și un mare american", a precizat familia, menționând că era vaccinat cu schema completă.

Powell a fost un soldat profesionist și deschizător de drumuri, a cărui carieră l-a purtat de la serviciul de luptă în Vietnam până la a deveni primul consilier de securitate națională de culoare în timpul sfârșitului președinției lui Ronald Reagan și cel mai tânăr și primul președinte afro-american al Statului Major General sub președinția lui George H.W. Bush.

Pentru o vreme, a fost considerat unul dintre principalii candidați la funcția de prim președinte de culoare al Statelor Unite. Însă reputația sa avea să fie pătată pentru totdeauna atunci când, în calitate de prim secretar de stat al lui George W. Bush, a prezentat informații eronate în fața Națiunilor Unite pentru a susține războiul din Irak, lucru pe care avea să îl numească mai târziu o "pată" în dosarul său, transmite Mediafax.

***

Colin Powell (n. 5 aprilie 1937), secretar de stat al SUA din 16 ianuarie 2001 și până în aprilie 2005 . Șef al Statului Major interarme în timpul administrației lui George Bush, el a condus armata americană în timpul Războiului din Golf (Kuweit și Irak, 1991). A fost distins cu cele mai înalte distincții militare americane: Legion of Merit, Bronze Star, Air Medal, Purple Heart, Ronald Reagan Freedom Award.

Powell s-a născut în New York în 1937 și a crescut în South Bronx. Părinții săi, Luther și Maud Powell, au emigrat în Statele Unite din Jamaica. Powell a fost educat în școlile publice din New York, absolvind City College of New York (CCNY), unde a obținut o diplomă de licență în geologie., scrie Wikipedia.