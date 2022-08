Codin Maticiuc, despre Theo Rose și Anghel Damian: Mi-a zis de vreo 15 ori un lucru

Theo Rose și Anghel Damian sunt cel mai nou cuplu monden. Solista și actorul s-ar fi apropiat în timpul filmărilor serialului „Clanul”.

„Este foarte talentată (n.r. Theo Rose) și asta-mi tot spunea regizorul, Anghel Damian. Te gândești că nu a jucat niciodată nicăieri, n-a făcut cursuri, ați luat-o că e drăguță, că e super pe val, că e nume, că ai nevoie și de așa ceva. Și el îmi zice: Nu, vezi că la casting am luat-o și e super talentată. Mi-a zis de vreo zece-15 ori, îmi tot repeta asta”, a declarat Codin Maticiuc pentru Ciao.

Alex Leonte, singura declarație după despărțirea de Theo Rose

Relația dintre Theo Rose și Alex Leonte a durat patru ani, timp în care cei mai mulți s-ar fi așteptat să urmeze o căsătorie. Însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Acum, cei doi nu mai formează un cuplu.

„Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Doresc însă să clarific câteva lucruri care poate ar reflecta mai realist acest episod din viața mea. În primul rând, ruptura dintre mine și Theo a avut loc acum ceva timp, departe de ochii presei și cât se poate de amiabil, fără a exista certuri. Ca doi adulți cu o înțelegere matură a lucrurilor. Nu a fost vorba nici măcar o secundă de infidelitate. În momentul în care între două persoane nu mai există dragoste, trebuie luate măsuri și asta am făcut”, a transmis Alex Leonte pe InstaStories.

„În al doilea rând, mi-ar plăcea să îmi fie respectată intimitatea și să se înțeleagă că aceasta este singura declarație pe care o voi face legată de acest subiect. Nu îmi doresc să îmi expun viața personală în online și vă rog să respectați și să înțelegeți acest lucru”, a conchis acesta.

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni!"

„Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta”, a precizat Theo Rose.

Singura problemă a fost că nu am anunțat presa în legătură cu schimbările care au avut loc în viața mea. Deci nu avem nicio problemă, am trăit ca un om normal, s-au întâmplat lucruri în viața mea, muncesc efectiv în fiecare zi, nu am vrut deloc să mă pâsâi cu declarații prin presă și nu am fost pregătită. Am considerat că trebuie să spun lucrurile astea când sunt eu liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, să le arăt oamenilor frumos ce s-a întâmplat cu viața mea.

A venit chestia asta ca un topor pentru că sunt și oameni care nu țin neaparat să îmi fie bine, care ar vrea să se înțeleagă și alte lucruri despre mine. Eu vă spun că nu am păcat în situația asta, sunt liniștită când spun acest lucru, sunt o fată corectă și așa am fost și de data asta. Sunt mândră de mine tocmai pentru că nimeni nu are cu ce să mă atace în această situație, deși s-a vrut”, a mai spus Theo Rose.

